·²ÇÏ¥Õ¥é¥ó¥¹º×¡¡ËÜ¾ì¤ÎÎÁÍý¤ä»¨²ßµá¤á¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô
¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¡¢ËÜ¾ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ä»¨²ß¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£±£µ£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤Î´Ø·¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢·²ÇÏÆüÊ©¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë£´£±¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤À¥·¥§¥Õ¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¦¡¢ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹âºê»Ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥é¡¦¥ê¥åー¥·¥å¡×¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢£±½µ´Ö¤«¤±¤Æ²¼Ì£¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤¿·Ü¤â¤âÆù¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¤¬¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Ç¿¶Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¡¢Á°¶¶»Ô¤Î¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥¢¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥Ì¥ì¶¨²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢ËÜ¾ì¤Î¥«¥Ì¥ì¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌ£¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»¨²ßÅ¹¤â¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÄ¾ÀÜÍ¢Æþ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£²£³Æü¤Þ¤Ç¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
