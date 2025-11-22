¡Öµ×¡¹¤ÎÉ×ÉØ¼Ì¿¿¡×70ºÐ·Þ¤¨¤¿ÃæÌî¹À°ì¤µ¤óà¸µ²Î¼êºÊ¤Î¸ªÊú¤¤·¤á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¸Åµ©!?¡×¡Ö¼ã¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤æ¤¦É×ÉØ¤Ç¤¤¤¿¤¤♡¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÃæÌîÉ×ºÊ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µ²Î¼ê¤ÎÃæÌî¾°Èþ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#µ×¡¹¤ÎÉ×ÉØ¼Ì¿¿¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢14Æü¤Ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤ò½Ë¤¦ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£»ç¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÂçÆ¬¶Ò»Ñ¤ÎÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó¤¬ºÊ¤Î¸ª¤òÊú¤¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤¦¤æ¤¦É×ÉØ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡ÖÉ×ÉØ¡¢ºÇ¹â¡×¡ÖÃæÌîÉ×ºÊ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸Åµ©!?¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤Î70ºÐ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£