¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÏÂÅÄµ£¥é¥Ü¡Ù¤Ç15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÅðÎÝ¤Îµ»½Ñ¤¬No.1¡×¤À¤È»×¤¦¸½ÌòÁª¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄµ£»á¤«¤é¡Ö¸½ÌòÁª¼ê¤ÇÅðÎÝ¤Îµ»½Ñ¤¬No.1¤È¤¤¤¦¤«¡£ÀÖÀ±¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤Îµ»½Ñ¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦Áª¼ê¤Ï?¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢ÀÖÀ±»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢º£¤Î¸½Ìò¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦Áª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼þÅì(Í¤µþ)¤¯¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÀÖÀ±»á¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢(ÅðÎÝ¤Ç)²¿¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼þÅì¤¯¤ó¤âÁêÅö¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖÀ±»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ì¤À¤±Áö¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÁêÅö·Ù²ü¤â¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¸¦µæ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¹Ç¯¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ËèÇ¯40¸ÄÁ°¸å¤òÉ¬¤º(ÅðÎÝ)¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØGoing! Sports&News¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ä¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÖÀ±·û¹»á¡£¡ÖLITEVIEW¡×¥¢¥×¥ê¤ÇËè½µ·îÍË(20:00¡Á20:30)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»À¼ÈÖÁÈ¡ØÀÖÀ±·û¹¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ßÀÃæ¼£»á¤äÈ¬ÌÚÍµ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºå¿À¤ÎOBÁª¼ê¤ä¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎT-²¬ÅÄ¤äÃæÀî·½ÂÀ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£
