¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÃ¦¥µ¥é¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÃ¦¥µ¥é¤¹¤ë¤È¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢ËÜÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ãí°Õ¤¹¤Ù¤Íî¤È¤··ê¤âÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢Ã¦¥µ¥é¤¹¤ëÁ°¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Çµ¯¶È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÃ¦¥µ¥é¤ò¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÇã¼èFC¥·¥ç¥Ã¥×¤Î½ÐÅ¹
¤â¤È¤â¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Çã¼è¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Á°¿¦¤ÎÇÑ¶È¤òµ¡¤ËFC²ÃÌÁ¤ò¸¡Æ¤¡£¡ÖÇã¼èÂçµÈ¡×¤Ç¤Îµ¯¶È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¼èÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î¼Á²°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¼þ°Ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ã¤¤Êý¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÇã¼èÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³«¶È¸å¤ÏººÄê¶â³Û¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢Çã¼è½àÈ÷¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«¶È¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¡ûÌ¤·Ð¸³¤ÇÍÄ»ù¶µ¼¼¤òÎ©¤Á¾å¤²
B¤µ¤ó¤ÏÍÄ»ù¶µ¼¼¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥¤¥º¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥¤¥º¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÍý·Ï¤Î¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤È»Ò°é¤Æ¤òµ¡¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÃæÃÇ¡£»Ò°é¤Æ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿º¢¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¶È³¦¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¼«¿È¤ÏÍÄ»ù¶µ¼¼¤¬Ì¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Ë´Ç¸î»ÜÀß¤ÇÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÊý¤¬Í½È÷¹»¤Ç¶µ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈËË»´ü¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆþ½Î¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÁý¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û20Âå¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë
ÀìÌç³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿C¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤è¤êËþÂ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤È¼ýÆþ¡×¤òµá¤á¡¢26ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢³«¶È¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¤ÇÇ¯¾¦2,000Ëü±ß¤òÃ£À®¡£º£¸å¤âÇ¯¾¦¥¢¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏË¡¿Í²½¤òÌÜÉ¸¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥×¥é¥¤¥É¤ò¹îÉþ¤·¤ÆÀ®¸ù
40Âå¤ÎD¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤«¤éÍè¤ë¥×¥é¥¤¥É¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÉô¤äÃç´Ö¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤¤¤è¤¤¤èÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¹îÉþ¤·¡¢¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥³¥ó¥Ó¥Ë·Ð±Ä¤ÏÌµ»öµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¡¢2Å¹ÌÜ¤Î½ÐÅ¹·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÆÈÎ©¡¦³«¶È¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
Ã¦¥µ¥é¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û´ûÂ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÉô¤ä¤½¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢½é´üÃÊ³¬¤«¤é¤É¤ÎÄøÅÙ½¸µÒ¤Ç¤¤ë¤Î¤«Í½Â¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·Ð±Ä·×²è¤âÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·µ¬Å¹¤è¤ê¤Ï¡¢¿·µ¬Å¹¤Ç¤âÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Â¤¬¸þ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤«¤é´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍÑÎÏ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ûÌ¤·Ð¸³¤Ç¤â³«¶È¤·¤ä¤¹¤¤
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤¬Êç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³¤äÀìÌçÃÎ¼±¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÉô¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º½ÐÅ¹¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûËÜÉô¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë
Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡¢ËÜÉô¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¡¢·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¤Ï³«¶È¸å¤âÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º³«¶È¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÈÂÐºö
¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¤¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î¤¦¤Á²¿³ä¤«¤ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆËÜÉô¤Ë»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Î³ä¹ç¤Ï¶È¼ï¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï4³ä¡Á5³ä¤È¹â¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤ÈÍø±×¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¶ì¤·¤¤·Ð±Ä¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢»öÁ°¤Ë¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ¿³Û¤Î½é´üÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤ª¶â¡¢ÆâÁõ¤ä³°Áõ¤Î¹©»öÈñÍÑ¡¢ÀßÈ÷¤äÈ÷ÉÊ¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢½é´üÈñÍÑ¤À¤±¤Ç¤âÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ê¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤¤
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦²ÁÃÍ¤Ï¡¢½¸µÒ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â³Û¤Ê²ÃÌÁÎÁ¤ä¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ÎÉéÃ´¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá´üÅ±Âà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¸³ÃÌ¤ä¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¡¢²ÃÌÁ¤¹¤ë¤«¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûµ¬Ìó¤äÀ©Ìó¤¬¸·¤·¤¤
ËÜÉô¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢µ¬Ìó¤äÀ©Ìó¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢8»þ´Ö±Ä¶È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈËÜÉô¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÉô¤È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞÂ¦¤¬ÃÇ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÃ¦¥µ¥é¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÃ¦¥µ¥é¤ÇÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¤ª¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë
»ö¶È¤òÄ¹¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶³Ð¡¦ÃÎ¼±¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¡¢¼ýÆþ³Û¤òÅ¬ÀÚ¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹çÍýÅª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸µ¼ê¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁÇ¼Á¤Ç¤¹¡£
¡û¼çÂÎÀ¤¬¹â¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë
»ö¶È¼ç¡¦·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤ÏÆ¯¤Êý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢»Å»ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼çÂÎÀ¤¬¹â¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¢¤ëÊý¤¬À®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¦ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë
»ö¶È¤òÀ®Ä¹¡¦³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÎÏ¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À³Ê¤¬°¤±¤ì¤Ð¼þ°Ï¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¿Í¤ËÍê¤ì¤ë¡¦´Å¤¨¤é¤ì¤ë
¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¡¦»ê¤é¤Ê¤µ¤òÇ§¤á¡¢¿Í¤ËÁÇÄ¾¤ËÍê¤ì¤ëÊý¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÊý¤âÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤È°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÎ¨Ä¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û»Ô¾ì¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä¾õ¶·¤òÃúÇ«¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖËÜÉô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼êÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»Ô¾ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡ûº¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤ë
Ã¦¥µ¥é¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤ÇÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²Á³Ê²¼¤²¶¥Áè¤«¤é¤âÎ¥Ã¦¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÇä¤ê¹þ¤ß¤¬¾å¼ê
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òµ°Æ»¤Ë¤Î¤»¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤ëÊý¤Ï±Ä¶È¾å¼ê¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Í¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¡¢Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Çä¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÅ¬³Ê¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÍÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿ÍÌ®¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤ÄÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡û»Å»ö¤¬¹¥¤¤ÇË×Æ¬¤Ç¤¤ë
Ã¦¥µ¥é¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»Å»ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¦¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ë·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ò°¦¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
Ã¦¥µ¥é¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë³«¶È¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¼ÙËâ¤·¤ÆÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ¡¦¿çÌ²¡¦±¿Æ°¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÈ¯»¶ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë
»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ë
¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Æüº¢¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ë¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Û¤É¡¢³«¶È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÃ¦¥µ¥é¤ò¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Çã¼è¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Á°¿¦¤ÎÇÑ¶È¤òµ¡¤ËFC²ÃÌÁ¤ò¸¡Æ¤¡£¡ÖÇã¼èÂçµÈ¡×¤Ç¤Îµ¯¶È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¼èÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î¼Á²°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¼þ°Ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ã¤¤Êý¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÇã¼èÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³«¶È¸å¤ÏººÄê¶â³Û¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢Çã¼è½àÈ÷¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«¶È¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¡ûÌ¤·Ð¸³¤ÇÍÄ»ù¶µ¼¼¤òÎ©¤Á¾å¤²
B¤µ¤ó¤ÏÍÄ»ù¶µ¼¼¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥¤¥º¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥¤¥º¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÍý·Ï¤Î¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤È»Ò°é¤Æ¤òµ¡¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÃæÃÇ¡£»Ò°é¤Æ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿º¢¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¶È³¦¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¼«¿È¤ÏÍÄ»ù¶µ¼¼¤¬Ì¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Ë´Ç¸î»ÜÀß¤ÇÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÊý¤¬Í½È÷¹»¤Ç¶µ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈËË»´ü¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆþ½Î¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÁý¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û20Âå¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë
ÀìÌç³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿C¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤è¤êËþÂ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤È¼ýÆþ¡×¤òµá¤á¡¢26ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢³«¶È¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¤ÇÇ¯¾¦2,000Ëü±ß¤òÃ£À®¡£º£¸å¤âÇ¯¾¦¥¢¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏË¡¿Í²½¤òÌÜÉ¸¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥×¥é¥¤¥É¤ò¹îÉþ¤·¤ÆÀ®¸ù
40Âå¤ÎD¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤«¤éÍè¤ë¥×¥é¥¤¥É¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÉô¤äÃç´Ö¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤¤¤è¤¤¤èÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¹îÉþ¤·¡¢¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥³¥ó¥Ó¥Ë·Ð±Ä¤ÏÌµ»öµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¡¢2Å¹ÌÜ¤Î½ÐÅ¹·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÆÈÎ©¡¦³«¶È¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
Ã¦¥µ¥é¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û´ûÂ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÉô¤ä¤½¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢½é´üÃÊ³¬¤«¤é¤É¤ÎÄøÅÙ½¸µÒ¤Ç¤¤ë¤Î¤«Í½Â¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·Ð±Ä·×²è¤âÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·µ¬Å¹¤è¤ê¤Ï¡¢¿·µ¬Å¹¤Ç¤âÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Â¤¬¸þ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤«¤é´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍÑÎÏ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ûÌ¤·Ð¸³¤Ç¤â³«¶È¤·¤ä¤¹¤¤
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤¬Êç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³¤äÀìÌçÃÎ¼±¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÉô¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º½ÐÅ¹¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûËÜÉô¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë
Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡¢ËÜÉô¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¡¢·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¤Ï³«¶È¸å¤âÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º³«¶È¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÈÂÐºö
¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¤¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î¤¦¤Á²¿³ä¤«¤ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆËÜÉô¤Ë»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Î³ä¹ç¤Ï¶È¼ï¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï4³ä¡Á5³ä¤È¹â¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤ÈÍø±×¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¶ì¤·¤¤·Ð±Ä¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢»öÁ°¤Ë¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ¿³Û¤Î½é´üÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤ª¶â¡¢ÆâÁõ¤ä³°Áõ¤Î¹©»öÈñÍÑ¡¢ÀßÈ÷¤äÈ÷ÉÊ¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢½é´üÈñÍÑ¤À¤±¤Ç¤âÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ê¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤¤
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦²ÁÃÍ¤Ï¡¢½¸µÒ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â³Û¤Ê²ÃÌÁÎÁ¤ä¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ÎÉéÃ´¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá´üÅ±Âà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¸³ÃÌ¤ä¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¡¢²ÃÌÁ¤¹¤ë¤«¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûµ¬Ìó¤äÀ©Ìó¤¬¸·¤·¤¤
ËÜÉô¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢µ¬Ìó¤äÀ©Ìó¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢8»þ´Ö±Ä¶È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈËÜÉô¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÉô¤È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞÂ¦¤¬ÃÇ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÃ¦¥µ¥é¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÃ¦¥µ¥é¤ÇÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¤ª¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë
»ö¶È¤òÄ¹¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶³Ð¡¦ÃÎ¼±¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¡¢¼ýÆþ³Û¤òÅ¬ÀÚ¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹çÍýÅª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸µ¼ê¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁÇ¼Á¤Ç¤¹¡£
¡û¼çÂÎÀ¤¬¹â¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë
»ö¶È¼ç¡¦·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤ÏÆ¯¤Êý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢»Å»ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼çÂÎÀ¤¬¹â¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¢¤ëÊý¤¬À®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¦ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë
»ö¶È¤òÀ®Ä¹¡¦³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÎÏ¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À³Ê¤¬°¤±¤ì¤Ð¼þ°Ï¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¿Í¤ËÍê¤ì¤ë¡¦´Å¤¨¤é¤ì¤ë
¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¡¦»ê¤é¤Ê¤µ¤òÇ§¤á¡¢¿Í¤ËÁÇÄ¾¤ËÍê¤ì¤ëÊý¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÊý¤âÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤È°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÎ¨Ä¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û»Ô¾ì¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä¾õ¶·¤òÃúÇ«¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖËÜÉô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼êÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»Ô¾ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡ûº¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤ë
Ã¦¥µ¥é¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤ÇÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²Á³Ê²¼¤²¶¥Áè¤«¤é¤âÎ¥Ã¦¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÇä¤ê¹þ¤ß¤¬¾å¼ê
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òµ°Æ»¤Ë¤Î¤»¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤ëÊý¤Ï±Ä¶È¾å¼ê¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Í¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¡¢Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Çä¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÅ¬³Ê¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÍÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿ÍÌ®¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤ÄÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡û»Å»ö¤¬¹¥¤¤ÇË×Æ¬¤Ç¤¤ë
Ã¦¥µ¥é¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»Å»ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¦¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ë·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ò°¦¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
Ã¦¥µ¥é¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë³«¶È¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¼ÙËâ¤·¤ÆÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ¡¦¿çÌ²¡¦±¿Æ°¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÈ¯»¶ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë
»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ë
¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Æüº¢¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ë¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Û¤É¡¢³«¶È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é