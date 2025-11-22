±äÄ¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÅê¼êÀï¡¡£Ò£Ë£Ë´úÁªÈ´³ØÆ¸Æð¼°Ìîµå¡¡·è¾¡
32¤Î¾®³ØÀ¸¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤¿RKK´úÁªÈ´³ØÆ¸Æð¼°Ìîµå¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡Àï¡¢IBC¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÀèÈ¯ÎëÌÚ¤¬¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Â÷Ëã¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁáÀî¤â´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿Åêµå¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Î¹¥Åê¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤Ï1ÂÐ1¤Î¤Þ¤Þ7²ó±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯¤ËÆÍÆþ¡£
Â÷Ëã¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï6ÈÖ»°ÌÚ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¡¢¤µ¤é¤ËÂåÂÇ¶¶¸ý¤Î¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç3ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢IBC¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬È¿·âµÚ¤Ð¤º¡£
Â÷Ëã¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬5Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï12·î14Æü¤ËRKK¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£