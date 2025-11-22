¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛºÇÂ®153¥¥í¡¦¥É¥é1Æ£ÀîÆØÌé¤È²¾·ÀÌó¡¡¡Ö·ÑÂ³¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë³èÌöÀÀ¤¦¡¡»³ËÜÍ³¿¤äµÜ¾ëÂçÌï¡¢»³²¼½ØÊ¿Âç¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï22Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿Æ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¤È²¾·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ä²¬³Ø±à¹â¤ÎÆ£ÀîÅê¼ê¤ÏºÇÂ®153¥¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸õÊäÁª¼ê¤È¤·¤Æ¶¯²½¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤äµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡¢»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¹»À¸Åê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·°éÀ®¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Æ£ÀîÅê¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£ÀîÅê¼ê¤Ï²¾·ÀÌó¤Î¹ç°Õ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿§»æ¤Ë¡Ö·ÑÂ³¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£