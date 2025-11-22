ÃæÆü¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡ÃæÆü¤Ï22Æü¡¢µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶â´Ý¡¢ÀÐ°Ë¤é¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¡£¶â´Ý¤Ï·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¿·¥¿¥¤¥×¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢·Ú¤¤À¸ÃÏ¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÊÑ¹¹¤Ï2022Ç¯°ÊÍè¡£¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤ÈÀÖ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ö¡ØÀÅ¤«¤Ê¾ðÇ®¡Ù¤¬ÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤òÉ½¸½¡£¾åÈ¾¿È¤¬ÀÄ¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¤Ï¶»¤Î¥í¥´¤ò¡ÖCHUNICHI¡×¤«¤é¡ÖDRAGONS¡×¡¢Ë¹»Ò¤Î¥í¥´¤ò¡ÖCD¡×¤«¤é¡ÖD¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÑ¤Ï¾å²¼¤È¤â¤Ë¹õ¤¬´ðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£