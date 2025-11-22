Ãæ¹ñ¹ñÏ¢Âç»È¡ÖÆüËÜ¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÅ±²óµñÈÝ¡× ÂæÏÑÍ»öÅúÊÛ¤Ø¤ÎÉÔËþÉ½ÌÀ¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷ÉÕ
Ãæ¹ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÐüÁï¹ñÏ¢Âç»È¤Ï21Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»öÅúÊÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÐüÂç»È¤Ï½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤¬·«¤êÊÖ¤·¶¯¤¤¹³µÄ¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÐüÂç»È¤Ï¡Ö¤â¤·ÆüËÜÂ¦¤¬ÂæÏÑ¾ðÀª¤ËÉðÎÏ²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¿¯Î¬¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¹ñÏ¢·û¾Ï¤È¹ñºÝË¡¤¬Ç§¤á¤ë¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ñ´Ê¤Ï¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÎÀµ¼°Ê¸½ñ¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¼«¤é¤ÎÀµÅöÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÐüÂç»È¤Ï18Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ²þ³×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë²ñµÄ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ï¡Ö¹ñºÝÀµµÁ¤Ø¤ÎÄ©È¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¸å¹ñºÝÃá½ø¤ÎÇË²õ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÆþ¤ê¤òÍ×µá¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£