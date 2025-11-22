TBS NEWS DIG Powered by JNN

µª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¸á¸å2»þ¤´¤í¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤é¤È¡Ö¶ÌÆþ¤ì¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¿¦°÷
¡Ö¤è¡¼¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¤¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×

¡Ö¶ÌÆþ¤ì¡×¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Æüº¢¤«¤é¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬8¿Í¤º¤ÄÀÖÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤ª2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²Ã¤ï¤ê¤«¤´¤ËÆþ¤Ã¤¿¶Ì¤Î¿ô¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¶ÌÆþ¤ì½ªÎ»¸å¡¢¤ª2¿Í¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Íª¿Î¤µ¤Þ
¡Ö¤É¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤ª¹¥¤­¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×

¤Þ¤¿¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£