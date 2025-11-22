¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾å¶õ¤Î´í¸±·Ù¹ð¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËãÌô±¿ÈÂÁ¥¤Ø¤Î¹¶·â·ÑÂ³¤Ç·³»öÅª¶ÛÄ¥
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÆîÊÆ¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡£FAA=¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤·ÀøºßÅª¤Ê´í¸±¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÈ¿ÊÆ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤¬ËãÌôÌ©Í¢¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¤ÇËãÌô±¿ÈÂÁ¥¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤È¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¼£°Â°²½¤È·³»ö³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Ï21Æü¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õµ¡¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¹âÅÙ¤äÎ¥ÃåÎ¦»þ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ë¤â´í¸±¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¤Ï21Æü¡¢10·î¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾å¶õ¤ÎÈô¹Ô¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤â´û¤ËÄä»ß¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£