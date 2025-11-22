明日11月23日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」では、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲しておいしくいただく「グリル厄介」に、間宮祥太朗が参戦！城島茂、森本慎太郎・郄地優吾（SixTONES）、加藤英明氏（静岡大学）と、茨城県に大繁殖中の厄介者“爆食プレデター”の捕獲に挑む。

◆SixTONES郄地優吾も合流！茨城にはびこる厄介者、おいしくいただけるか!?

約3カ月ぶりの「グリル厄介」。今回のターゲットは、日本で2番目の大きさを誇る湖・霞ヶ浦につながる桜川に潜む厄介者。大きな口と強靭な顎の力でカメやモグラをも食らう、人呼んで“爆食プレデター”。霞ヶ浦では数年前から大繁殖。地元の名産ワカサギを手当たり次第に爆食いし、漁獲量の減少で老舗ワカサギ加工店などが廃業に追い込まれる事態に。

冬に遡上してくるワカサギを守るため、今のうちに一網打尽にしなければ！城島、森本、加藤氏の3人に、2月のプレコ捕獲以来2度目の「グリル厄介」参戦となる郄地も合流。さらに、日本テレビ系で放送中の土曜ドラマ『良いこと悪いこと』で森本と共演中の間宮が「DASHに出て、生きるすべを身に付けたい」と参加を熱望し、念願の助っ人参戦！午前中にドラマ撮影を終えてから駆け付けた間宮は「撮影が巻いたので、お風呂に入ってから来ました」と準備万端。

役者がそろい、いざ厄介者退治へ。プライベートでも釣り経験がある間宮。爆食プレデターが潜むポイントに正確に釣り糸を投じたり、胴長に早着替えして水路に飛び込んだり。臨機応変な間宮のサバイバル能力に、城島と森本は「現場での対応力がすごい」と感心。同じく郄地も大奮闘。間宮が持ち前の嗅覚で準絶滅危惧種の生物を発見すると、郄地も負けじと大物外来種を発見！しかし、男たちの気配を察してか、肝心のターゲットは姿を見せず…。

そこで、5人は上流と下流の二手に分かれて挟み撃ちにする作戦にでる。すると「捕れたー！」と思った瞬間、まさかの事態に！さらに間宮の身にも大アクシデントが…百戦錬磨の城島も「今回は特にシビれる回」と心臓バクバクの緊急事態が続発！

そして捕獲した“爆食プレデター”をプロの手で絶品和食料理に。食した瞬間、「めっちゃおいしい！」「一番好き！」と、ロケの疲れも吹っ飛びテンション爆上がり！間宮と森本のドラマ撮影裏話なども。