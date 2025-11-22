¥«¥ó¥Æ¥ìÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¡¢¡È¿ÈÄ¹40cmº¹¡É°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§È¯É½ Âç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªÁê¼ê¤ÏÅìµþ¤«¤éÂçºå¤Ë°Ü½»
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÎÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬11·î22Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥«¥ó¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¢Ä¾É®ÈþÊ¸»ú¤Ç·ëº§Êó¹ð
Ã«ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢î²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ä¾É®¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º§°ùÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Ï11·î21Æü¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã«ËÜ¥¢¥Ê¤È40cmº¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿ÈÄ¹190cm¤Î°ìÈÌÃËÀ¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÏÂç³Ø»þÂå¡£¤ªÁê¼ê¤ÏÅìµþ¡¢Ã«¸µ¥¢¥Ê¤ÏÂçºå¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º§Ìó¤òµ¡¤Ë¤ªÁê¼ê¤¬Âçºå¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã«¸µ¥¢¥Ê¤Ï¡¢1995Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯4·î¤Ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡ØÃ«¸µÀ±Æà¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥·¥§¥ë¡Ù ¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù ¡Ø½êJAPAN¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¡Ønews¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ø¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥«¥ó¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¢Ä¾É®ÈþÊ¸»ú¤Ç·ëº§Êó¹ð
¢¡Ã«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¡¢·ëº§È¯É½
Ã«ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢î²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ä¾É®¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ã«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ã«¸µ¥¢¥Ê¤Ï¡¢1995Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯4·î¤Ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡ØÃ«¸µÀ±Æà¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥·¥§¥ë¡Ù ¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù ¡Ø½êJAPAN¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¡Ønews¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ø¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û