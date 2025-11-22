É¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡ª¡© ºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥È¾¯Ç¯¤È½÷¿À¤µ¤Þ¤ÎËÁ¸±ëý¡Ú³ùÃÓÏÂÇÏ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤â¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥¥ë¤òÁí¤È¤Ã¤«¤¨¤·¤Æ¼èÆÀ¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é?¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬±¿¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ÎÊª¸ì¡£
¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥â¥Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ð¥È¥ë·Ï¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡È¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·¡É´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¡£¿´¤ÎÆâÂ¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëµðÂç¤Ê¿ÞÌÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤Ë±þ¤¸¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ï°ìÅÙ³Ð¤¨¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¥ë¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿LAW¡ÊLactic Acid Wisdom¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ð¸³ÃÍ¤â¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÌµÂÌ¤À¤È»×¤¨¤ë»þ´Ö¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤À¤±¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥È´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢LAW¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¿Í¡¹¤Ë¥¹¥¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë½÷¿À¥»¥ê¥Õ¥£¥Ë¥¢¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤Î¥¹¥¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼½÷¿À¤È¤È¤â¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°À¤¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤âÉÔÌÀ¡£¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¼«¿È¤¬²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡ÖÁ°À¤¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë½÷¿À¤È¤ÎÎ¹¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼´¶¤Ë¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êË×Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶ìÏ«¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆºÇ¶¯¤Î¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ¨¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³ÅÝ¤·¤Þ¤¯¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢»É·ã¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¥Á¡¼¥È¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢»î¹Ôºø¸í¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÅ¨¤âÅÝ¤»¤ëÉ¬»¦µ»¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æº¤Æñ¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò½ñ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¤É¤ó¤ÊÃÎ¼±¤â·Ð¸³¤â¤¤¤º¤ì°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³è¤¤ë
¡¡140¥»¥ó¥Á¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾¯Ç¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶¯Âç¤Ê¥É¥é¥´¥ó¤ä¡¢Â¼¤ò¶¼¤«¤¹¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¤Î½¸ÃÄ¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÎ·Ã¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤äÍê¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤ò¡¢½Ö»þ¤Ë»×¹Í¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÅ¨¤òÏÓÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£ºî¤Ç¤Ï¡¢½÷¿À¤µ¤Þ¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÍÄ¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¿À¤µ¤Þ¤Ë°ÕÃÏ¤ò¤Ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯»Ñ¤Ë¤â¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£ºÇ½é¤Ï¡¢½÷¿À¤µ¤Þ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥¹¥¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â¡¢ÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³è¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Ëá¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡£ÆÃÊÌ¤Ê²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢Àï¤¦¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ë¶¦´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÌµÂÌ¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢Ì¤Íè¤Ç°Õ³°¤ÈÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤¬¾®Àâ¤Î¥Í¥¿¤ò»×¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Å¸³«¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤«ÆÉ¤ó¤À¼êÈ´¤ÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¤¬³è¤«¤»¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤â¤½¤â¥é¥Î¥Ù¼«ÂÎ¡¢ÆÉ¤á¤ÐÉ¬¤ºÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ä´Ö¤ò¡È°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Î»Ñ¤Ë¡¢²¿¤«¾¯¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£À¤¤ÎÃæ¤ÎÀµ¤·¤µ¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¯
¡¡¤½¤ó¤Ê¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Å¨¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥é¥¤¥¢¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀµµÁ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÅ¨¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µÍ¦¼Ô¡£
¡Ö¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Á¡¼¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÍ¦¼Ô¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢Ì£Êý¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤±¤É¡¢Ëü¤¬°ìÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¿Ï¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢À¤³¦¤ÏÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤¤¤Î¤ÏËâ²¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÍ¦¼Ô¤Ê¤Î¤À¤È¡×
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥é¥¤¥¢¡¼¤òÉ¬¤º»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡£¤¢¤ë¿Í¤ËÌ¿¤¬¤±¤ÇÍê¤Þ¤ì¤¿¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç»×¤¤ÃÎ¤ë¤Î¤À¡£À¤¤ÎÃæ¤ÇÀµ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Á±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ½âÖ¤ä±³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ë¼é¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡£
¡Ö¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ò¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÃ¯¤ÈÌóÂ«¤ò·ë¤Ö¤«¡É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤ê´Å¸À¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤«¤òµÔ¤²¤ë½ê¶È¤Ë²ÃÃ´¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÊªÍýÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤â¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¿®ÍÑ¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿®¤¸¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤ò¿®¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¾®Àâ¤Ç»ä¤¬½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ã¿¿¤ÊÍýÁÛ¤ò¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¶«¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥é¥Î¥Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷¿À¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¡¢¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ÎËÁ¸±¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÄìÈ´¤±¤Ë¼«Ê¬¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¯¤ë½÷¿À¤µ¤Þ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´Å¤¨¤¿¤ê´Å¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Î»Ñ¡£Æó¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¥Æ¡¼¥Þ¤ò´¶¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë²¿¤«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤Þ¤¿¤¤Ã¤È¡¢¤¤¤º¤ì²¿¤«¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤é¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ÎÅ¬À¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¹¥¥ë¤¬À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2´¬°Ê¹ß¤â¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§Î©²Ö¤â¤â¡¡¼Ì¿¿¡§¼óÆ£´´É×
¤«¤Þ¤Á¡¦¤«¤º¤Þ¡üÅÅ·â¥²¡¼¥à¾®ÀâÂç¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¡Ø¥·¥å¥ì¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤Î³¹¡Ù¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3100ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤È¤Ë¤«¤¯É®¤¬¤Ï¤ä¤¯¡¢28¥«゚·îÏ¢Â³´©¹Ô¤·¤¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ø¥ô¥£¡¼¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ø¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¤È»Ï¤á¤ë¡ª¡¡¤ª¼ê·Ú¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ù
¡Ê³ùÃÓÏÂÇÏ/¤ê¤¤¤Á¤å/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë1430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÅÙ²ñÆÀ¤·¤¿¤é·è¤·¤ÆÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢·Ð¸³ÃÍ¤â¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤Ç¿Í¡¹¤¬Æü¡¹¤òÀ¸¤È´¤¯À¤³¦¡¢¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤Î½÷¿À¥»¥ê¥Õ¥£¥Ë¥¢¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ²ÄÇ½¡£¥¹¥¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥é¥¤¥¢¡¼¤òÅÝ¤¹¤Ù¤¯Î¹¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¥Î¥Ù¥ëÁÏ´©10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·´©¹Ô¤µ¤ì¤ë4ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¤Î°ìºî¡£
[B]2¥õ·îÏ¢Â³´©¹Ô¡ª¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥Î¥Ù¥ë10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ
¡Ú11·î´©¡Û
¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¤È»Ï¤á¤ë¡ª ¤ª¼ê·Ú¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°
¡ÊÃø¡§³ùÃÓÏÂÇÏ ¥¤¥é¥¹¥È¡§¤ê¤¤¤Á¤å¡Ë
»àË´¥Õ¥é¥°¤ÎÄ¶±Û¼Ô¡§²¶ ¥Ï¡¼¥ì¥à¥ë¡¼¥È¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óÁ´°÷¤¬»à¤Ì¤Î¤Ç²¶¤ÏÄçÁà
¤ò»à¼é¤¹¤ë
¡ÊÃø¡§ñÑñÌ ¥¤¥é¥¹¥È¡§¹È½ï¡Ë
¡Ú12·î´©¡Û
¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó µ¢´ÔÍ¦¼Ô¤ÈÅ¾À¸¾¯½÷
¡ÊÃø¡§º´Åç¶Ð ¥¤¥é¥¹¥È¡§°ì¿§¡Ë
ÍÄ½÷¿®Ä¹¤È¥·¥¹¥¿¡¼¸÷½¨ °ÛÀ¤³¦¤Ç¤â¼Ù¶µÃÄ¤ò±ê¾å¤µ¤»¤ë
¡ÊÃø¡§½ÕÆü¤ß¤«¤² ¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¢¤µ¤Ê¤ä¡Ë
¡ä¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¡¡¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤â¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥¥ë¤òÁí¤È¤Ã¤«¤¨¤·¤Æ¼èÆÀ¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é?¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬±¿¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ÎÊª¸ì¡£
¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥â¥Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ð¥È¥ë·Ï¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡È¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·¡É´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¡£¿´¤ÎÆâÂ¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëµðÂç¤Ê¿ÞÌÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤Ë±þ¤¸¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ï°ìÅÙ³Ð¤¨¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¥ë¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿LAW¡ÊLactic Acid Wisdom¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ð¸³ÃÍ¤â¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÌµÂÌ¤À¤È»×¤¨¤ë»þ´Ö¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤À¤±¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥È´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁ°À¤¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë½÷¿À¤È¤ÎÎ¹¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼´¶¤Ë¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êË×Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶ìÏ«¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆºÇ¶¯¤Î¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ¨¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³ÅÝ¤·¤Þ¤¯¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢»É·ã¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¥Á¡¼¥È¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢»î¹Ôºø¸í¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÅ¨¤âÅÝ¤»¤ëÉ¬»¦µ»¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æº¤Æñ¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò½ñ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¤É¤ó¤ÊÃÎ¼±¤â·Ð¸³¤â¤¤¤º¤ì°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³è¤¤ë
¡¡140¥»¥ó¥Á¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾¯Ç¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶¯Âç¤Ê¥É¥é¥´¥ó¤ä¡¢Â¼¤ò¶¼¤«¤¹¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Õ¤Î½¸ÃÄ¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÎ·Ã¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤äÍê¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤ò¡¢½Ö»þ¤Ë»×¹Í¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÅ¨¤òÏÓÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£ºî¤Ç¤Ï¡¢½÷¿À¤µ¤Þ¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÍÄ¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¿À¤µ¤Þ¤Ë°ÕÃÏ¤ò¤Ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯»Ñ¤Ë¤â¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£ºÇ½é¤Ï¡¢½÷¿À¤µ¤Þ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥¹¥¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â¡¢ÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³è¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Ëá¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡£ÆÃÊÌ¤Ê²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢Àï¤¦¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ë¶¦´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÌµÂÌ¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢Ì¤Íè¤Ç°Õ³°¤ÈÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤¬¾®Àâ¤Î¥Í¥¿¤ò»×¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Å¸³«¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤«ÆÉ¤ó¤À¼êÈ´¤ÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¤¬³è¤«¤»¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤â¤½¤â¥é¥Î¥Ù¼«ÂÎ¡¢ÆÉ¤á¤ÐÉ¬¤ºÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ä´Ö¤ò¡È°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Î»Ñ¤Ë¡¢²¿¤«¾¯¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£À¤¤ÎÃæ¤ÎÀµ¤·¤µ¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¯
¡¡¤½¤ó¤Ê¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Å¨¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥é¥¤¥¢¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀµµÁ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÅ¨¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µÍ¦¼Ô¡£
¡Ö¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Á¡¼¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÍ¦¼Ô¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢Ì£Êý¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤±¤É¡¢Ëü¤¬°ìÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¿Ï¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢À¤³¦¤ÏÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤¤¤Î¤ÏËâ²¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÍ¦¼Ô¤Ê¤Î¤À¤È¡×
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥é¥¤¥¢¡¼¤òÉ¬¤º»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡£¤¢¤ë¿Í¤ËÌ¿¤¬¤±¤ÇÍê¤Þ¤ì¤¿¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç»×¤¤ÃÎ¤ë¤Î¤À¡£À¤¤ÎÃæ¤ÇÀµ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Á±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ½âÖ¤ä±³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ë¼é¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡£
¡Ö¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ò¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÃ¯¤ÈÌóÂ«¤ò·ë¤Ö¤«¡É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤ê´Å¸À¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤«¤òµÔ¤²¤ë½ê¶È¤Ë²ÃÃ´¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÊªÍýÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤â¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¿®ÍÑ¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿®¤¸¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤ò¿®¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¾®Àâ¤Ç»ä¤¬½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ã¿¿¤ÊÍýÁÛ¤ò¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¶«¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥é¥Î¥Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷¿À¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¡¢¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ÎËÁ¸±¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÄìÈ´¤±¤Ë¼«Ê¬¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¯¤ë½÷¿À¤µ¤Þ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´Å¤¨¤¿¤ê´Å¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Î»Ñ¡£Æó¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¥Æ¡¼¥Þ¤ò´¶¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë²¿¤«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤Þ¤¿¤¤Ã¤È¡¢¤¤¤º¤ì²¿¤«¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤é¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤ÎÅ¬À¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¹¥¥ë¤¬À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2´¬°Ê¹ß¤â¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§Î©²Ö¤â¤â¡¡¼Ì¿¿¡§¼óÆ£´´É×
¤«¤Þ¤Á¡¦¤«¤º¤Þ¡üÅÅ·â¥²¡¼¥à¾®ÀâÂç¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¡Ø¥·¥å¥ì¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤Î³¹¡Ù¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3100ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤È¤Ë¤«¤¯É®¤¬¤Ï¤ä¤¯¡¢28¥«゚·îÏ¢Â³´©¹Ô¤·¤¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ø¥ô¥£¡¼¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ø¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¤È»Ï¤á¤ë¡ª¡¡¤ª¼ê·Ú¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ù
¡Ê³ùÃÓÏÂÇÏ/¤ê¤¤¤Á¤å/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë1430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÅÙ²ñÆÀ¤·¤¿¤é·è¤·¤ÆÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢·Ð¸³ÃÍ¤â¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤Ç¿Í¡¹¤¬Æü¡¹¤òÀ¸¤È´¤¯À¤³¦¡¢¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤Î½÷¿À¥»¥ê¥Õ¥£¥Ë¥¢¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥®¥ë¥Ù¥¾¥¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ²ÄÇ½¡£¥¹¥¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥é¥¤¥¢¡¼¤òÅÝ¤¹¤Ù¤¯Î¹¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¥Î¥Ù¥ëÁÏ´©10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·´©¹Ô¤µ¤ì¤ë4ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¤Î°ìºî¡£
[B]2¥õ·îÏ¢Â³´©¹Ô¡ª¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥Î¥Ù¥ë10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ
¡Ú11·î´©¡Û
¥¹¥¥ë¥Ä¥ê¡¼¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¤È»Ï¤á¤ë¡ª ¤ª¼ê·Ú¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°
¡ÊÃø¡§³ùÃÓÏÂÇÏ ¥¤¥é¥¹¥È¡§¤ê¤¤¤Á¤å¡Ë
»àË´¥Õ¥é¥°¤ÎÄ¶±Û¼Ô¡§²¶ ¥Ï¡¼¥ì¥à¥ë¡¼¥È¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óÁ´°÷¤¬»à¤Ì¤Î¤Ç²¶¤ÏÄçÁà
¤ò»à¼é¤¹¤ë
¡ÊÃø¡§ñÑñÌ ¥¤¥é¥¹¥È¡§¹È½ï¡Ë
¡Ú12·î´©¡Û
¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó µ¢´ÔÍ¦¼Ô¤ÈÅ¾À¸¾¯½÷
¡ÊÃø¡§º´Åç¶Ð ¥¤¥é¥¹¥È¡§°ì¿§¡Ë
ÍÄ½÷¿®Ä¹¤È¥·¥¹¥¿¡¼¸÷½¨ °ÛÀ¤³¦¤Ç¤â¼Ù¶µÃÄ¤ò±ê¾å¤µ¤»¤ë
¡ÊÃø¡§½ÕÆü¤ß¤«¤² ¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¢¤µ¤Ê¤ä¡Ë
¡ä¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸