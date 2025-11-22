J3¹ß³Ê¤Î°¦É²¤¬ÀÄÌî¿µÌé´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°¦É²FC¤Ï22Æü¡¢ÀÄÌî¿µÌé´ÆÆÄ(46)¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢Êó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÄÌî´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¡¢°¦É²¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£5·î¤ËÀÐ´ÝÀ¶Î´Á°´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò¼õ¤±¤Æ»ÃÄê´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢6·î¤«¤éÀµ¼°¤Ê»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢J2¥ê¡¼¥°Àï¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¡£¤¹¤Ç¤ËJ3¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÄÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°¦É²FC¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢J3¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°¦É²FC¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯J2¥ê¡¼¥°¤ØÉüµ¢¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üÀÄÌî¿µÌé
(¤¢¤ª¤Î¡¦¤·¤ó¤ä)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1979Ç¯10·î2Æü(46ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô
¢£Áª¼êÎò
2002Ç¯¡Á2004Ç¯:°¦É²FC(JFL)
¢£»ØÆ³Îò
2005Ç¯:°¦É²FC Jr¥æ¡¼¥¹(¸½U-15) ¥³¡¼¥Á
2006Ç¯¡Á2012Ç¯:°¦É²FC¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à ¥³¡¼¥Á
2013Ç¯¡Á2014Ç¯:°¦É²FC¥æ¡¼¥¹(¸½U-18) ´ÆÆÄ
2015Ç¯¡Á2016Ç¯:°¦É²FC¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à ¥³¡¼¥Á
2017Ç¯¡Á2020Ç¯:¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à ¥³¡¼¥Á
2021Ç¯¡Á2025Ç¯5·î:°¦É²FC¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à ¥³¡¼¥Á¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2025Ç¯5·î¡Á:°¦É²FC¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à ´ÆÆÄ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢°¦É²FC¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æüº¢¤è¤ê¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤òÌä¤ï¤ºÇ®¤¤¤´À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°¦É²FC¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢J3¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦É²FC¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯J2¥ê¡¼¥°¤ØÉüµ¢¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤È¤â°¦É²FC¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
