Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¡¢¿·¶Ê¡ÖBEGIN AGAIN¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡ÜÍèÇ¯3·î¤ËÅìºå¥ï¥ó¥Þ¥ó·èÄê
Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¤¬¡¢ËÜÆü11·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¿·¶Ê¡ÖBEGIN AGAIN¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BEGIN AGAIN¤Ï¡¢ºÆ¤Ó»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£ËÜºî¤Ï¡ÈÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÃç´Ö¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆËÍ¤é¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËÅìºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãËÍ¤é¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤ TOUR¡ä¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï2026Ç¯¤Î3·î5Æü (ÌÚ) ½ÂÃ«¡¢3·î22Æü (Æü)Âçºå¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï11·î30Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç¡£
¢£Digital Single¡ÖBEGIN AGAIN¡×
2025.11.22(Sat)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://byehand.lnk.to/begin_again
ºî»ìºî¶Ê¡§¼®ÅÄÂÙµ±
¢£¡ãBye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¡ÖËÍ¤é¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤ TOUR¡× ¡ä
2026.03.05 (ÌÚ) Åìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB CRAWL ¡¡18:30/19:00
2026.03.22 (Æü) Âçºå¡¦ËÃæ LIP2nd 17:00/17:30
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¡§ 11/21(¶â) 22:00¡Á11/30(Æü) 23:59
https://w.pia.jp/t/bbh-official/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok