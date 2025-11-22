Aiobahn¡¢½é¤Î¥Ü¥«¥íºîÉÊ¡ÖDIVA (feat. ½é²»¥ß¥¯)¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / DJ¤ÎAiobahn¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDIVA (feat. ½é²»¥ß¥¯)¡×¤ò11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÊÌÌ¾µÁAiobahn +81¤Ç¡ÖÅ·Å·Å·¹ñÃÏ¹ö¹ñ (feat. ¤Ê¤Ê¤Ò¤é & P´ÝÍÍ¡£)¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢AiobahnÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÌó1Ç¯5¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤ÎSNS¾å¤ÇMusic Video¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥·¡¼¥ó¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¿Aiobahn¤¬¡¢½é¤Î¥Ü¥«¥íºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¢½é²»¥ß¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢NCT 127¤äStray Kids¡¢TWICE¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñºß½»¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢TAK¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÏAiobahn¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤ÇÅÙ¡¹¥Õ¥í¥¢¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Aiobahn¤¬¥Ü¥«¥í¥½¥ó¥°¤òÁÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Music Video¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ç¤¢¤ë11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«Í½Äê¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¶¤·¡¢¼«¿È¤Î²»³ÚÀ¤ò³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ëAiobahn¤Î¿·ºî¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Aiobahn¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤Ï¥Ü¥«¥íP¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Á´¤¯¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é½é²»¥ß¥¯¤¬½é¤á¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¿»þÅÀ¤ÇËÍ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½é²»¥ß¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ê¿·¤·¤¤²¿¤«¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤´¶¤¬¶¯¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Î³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÄ¹¤é¤¯»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Ïº£¤Î¥Ü¥«¥í²»³Ú¤Ë¤¢¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤³Ú¶Ê¤¬µ®½Å¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¤¤Ê¤éºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î½é²»¥ß¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£DIVA¤ÏÅö½é¥½¥í¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡¢TAK¤µ¤ó¤È¥¼¥í¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤¿¤Î¤¬º£À¤¤Ë½Ð¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢µîÇ¯¤Î5·î¤Ç¤·¤¿¡£ÉÝ¤¤¡ª¡Ë
µ®Êý¤Î³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë½é²»¥ß¥¯¤é¤·¤µ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£TAK¥³¥á¥ó¥È
Aiobahn¤µ¤ó¤«¤é¥Ü¥«¥í¶Ê¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖAiobahn¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ü¥«¥í¶Ê¤òºî¤ë¤Î¤«¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥Ç¥â¤ÏAiobahn¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¤Î½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÇ½é´ü¤Î¥ß¥¯¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½é´ü¥Ü¥«¥í¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤É¤¦ºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Î½é²»¥ß¥¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤¬ËÜÅö¤Î¡ÈDIVA¡É¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Aiobahn, TAK¡ÖDIVA (feat. ½é²»¥ß¥¯)¡×
2025.11.26¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Pre-Add / Pre-Save¡¡https://aiobahn.lnk.to/DIVA_PRE
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Aiobahn HP
¢¡Aiobahn X
¢¡Aiobahn YouTube
¢¡Aiobahn TikTok