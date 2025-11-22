ÎëÌÚÊ¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂº·É¤¹¤ë¿Í¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ï¡¡20ºÐ¤Î»þ¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤È¡Ö¤ª½Ë¤¤¡×¤µ¤ì
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âº·É¤¹¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¡£¤ª»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¸µKAT-TUN¤ÇÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎµµÍüÏÂÌé¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¿¶¤é¤ì¡ÖµµÍü¤µ¤ó¤â20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°É¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È11Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬µµÍü¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ªËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡¢¤¹¤²¤¨¡×¤È¶Ã¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¢ËÜÅö¤Ë¡£¤³¤ó¤ÊË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡ÖÆ´¤ì¤ì¤ë¿Í¤ä¤ó¤Ê¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¼«¿È¤Ï7ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î»þ¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡£Âº·É¤¹¤ë¿Í¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬À¨¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£µµÍü¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ç¡£¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦Ê¡¤ËÆ´¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈµµÍü¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤â¹¥¤¤ä¤·¤Í¤¨¡×¤ÈÎëÌÚ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡×¤È³ÎÇ§¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»þ¡£¡È¥Ù¥à¡É¡È¥Ù¥é¡É¡È¥Ù¥í¡É¤Ã¤Æ¡Ê°É¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë3¿Í¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Î¤ä¤Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÍº¸Íø¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´Ö°ã¤¨¤Æ±¦Íø¤ÍÑ¤Çºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤âº£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âµµÍü¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î»£±Æ¤Ë¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤´ÈÓ¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¸½ºß¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ºß½»¤Î°É¤«¤é¤ÏµµÍü¤È3¿Í¤Ç¸½ÃÏ½¸¹ç¡¢¸½ÃÏ²ò»¶¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¼¤Ò¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤ª¤¦¤ÁÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£