ÌÜ¹õÏ¡¡ÖSHOGUN¡×½Ð±é¤Ï¡ÖÌó1Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¡×ÍèÇ¯¤«¤é³¤³°»£±Æ¤â¡Ö³¤³°¤«¤é¹¬¤»¤ä³Ú¤·¤ß¤ò¡×
¡¡Snow¡¡Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²«¶â¤Ëµ±¤¯¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±ÅÐ¾ì¤·¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Îµ±¤¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡º£·î18Æü¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£¡ÖÌó1Ç¯Á°¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡È½Ð¤¿¤¤¤Ê¡É¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³¤³°¤Ç¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï8¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¬¡ÖÍèÇ¯¤Ï³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤ä³Ú¤·¤ß¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£