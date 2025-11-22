¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÍ½¸ÀÅªÃæ¡ÖÉ¬¤º1²óµ¯¤³¤ë¡×¡¡ÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡É·è¾¡¤ÎÉñÂæ¡É¡Ö´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Ä®ÅÄ¤¬¿À¸Í¤ò3-1¤Ç²¼¤·¥¯¥é¥Ö½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ
¡¡Å·¹ÄÇÕÂè105²óÁ´¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬11·î22Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬3-1¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÌ¤·Ð¸³¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ¨¤¤¤¿·è¾¡Àï¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î¡ÖÁ°È¾15Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆÀÅÀ¤¬Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦Í½¸À¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï2023Ç¯¤Ë¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤ÆJ2Í¥¾¡¤·¡¢ºòµ¨¤ÏJ1¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏDF¾»»Ò¸»¤äMFÃæ»³ÍºÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë·Ð¸³Áª¼ê¤äÆüËÜÂåÉ½Îò¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ»°Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î3ÅÙÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤³¤½°ã¤¦¤¬·è¾¡Àï¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼»þÂå¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹ñÎ©¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î·ü¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº³ºÙ¤ÊPK¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±½ã¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤ò¤·¤Æ1ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬15Ê¬°ÊÆâ¤ËÉ¬¤º1²óµ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¤ÎÍ½¸ÀÄÌ¤ê¤Ë»î¹ç¤ÏÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾6Ê¬¤ËÄ®ÅÄ¤ÏÃæÈ×¤«¤é¹¶·â»²²Ã¤·¤¿Ãæ»³¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò½Ä¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤ÈÁá¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëGKÁ°ÀîÂãÌé¤ÎÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤È¡¢Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÆâ¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¶õÃæ¤ËÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤Î»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Ä®ÅÄ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÁ°È¾15Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆÀÅÀ¤¬Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦º¬µò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤Î¶µ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤äºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿·è¾¡Àï¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¡¢Éé¤±¤¿»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î15Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÍ½´ü¤·¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½Å¤¯¤Î¤·³Ý¤«¤ê0-1¤ÇÉé¤±¤¿¥²¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î15Ê¬¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÎ©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤°¤é¤¤¤Ë·ë²Ì¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¯¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¼ºÅÀ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÀÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾õ¶·¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î·è¾¡¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¿¤À¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¾»É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ·è¾¡Àï¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÌ¾¾¤¬°ÛÎã¤ÎÅ¾¿È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆü¡¹ÉÔ°Â¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿3Ç¯´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î°ã¤¤¤³¤½¤¢¤ì¡¢Æ±¤¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤êÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤¿·è¾¡Àï¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Î½Å¤ß¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¡Ö¹ñÎ©¤ÎËâÊª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë