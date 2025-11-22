¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥ó2000¿Í¤¬Ç®¶¸¡ª¡¡ÍèÆü¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¡õ¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤¬¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ
¡¡27Æü¤«¤éVOL1¡ÊÂè1ÏÃ¡ÁÂè4ÏÃ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¤¥¯Ìò¤Î¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¤Î¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡¢¥ë¡¼¥«¥¹Ìò¤Î¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡¢¥¦¥£¥ëÌò¤Î¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤Î4¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤¬ÍèÆü¡ª¡¡22Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ 5¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÁOne Last Adventure¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¤¥ó¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¿Í¤â¡¡¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤Èºã¤¨¤Ê¤¤ÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¦¥£¥ë¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¤¬Êë¤é¤¹¾®¤µ¤Ê³¹¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£2016Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Î¶¼°Ò¥ô¥§¥¯¥Ê¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÃÄ·ë¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤Û¤É¤ÎÆüËÜ¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ó¤È¡¢ºÇ¶á¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤êÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¤¥Æ¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥ó¥Á¥í¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¥¢¥ï¡¼¥É°ÊÍè¡¢¤½¤·¤Æ¥Î¥¢¤È¥±¥¤¥ì¥Ö¤Ï2019Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó°ÊÍè¤ÎÆüËÜºÆË¬¡£¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤Ï¡¢ËÜºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¤ÎÍèÆü¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤Î³¹¤ä¥·¡¼¥º¥ó4¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁõ¤¤¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ø¡¢6¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¤Ï¡¢VOL 1¡ÊÂè1¡Á4ÏÃ¡Ë¤¬11·î27Æü10»þ¡¢VOL 2¡ÊÂè5¡Á7ÏÃ¡Ë¤¬12·î26Æü10»þ¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î1Æü10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
