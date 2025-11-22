ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¤òÈóÆñ¤·ÆüËÜ¤Ï»Ù»ý¡¡Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¤ä¡ÖÇúÇã¤¤¡×¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÇ°×¤ä´Ñ¸÷¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡ÖÊ£¹çÅª¤Ê¹¶·â¡×¤òÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤ÈÈóÆñ¡£Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¤ä¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤ÇÆüËÜ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦»ÔÌ±¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤¿¤ÀÂÐÃæÍ»ÏÂ»ÑÀª¤ÎÌîÅÞ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍêÁíÅý¤Ï17Æü¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£¹çÅª¤Ê¹¶·â¤¬ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¼êÂ³¤¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤·¤ò¿©¤Ù¤ë²èÁü¤ò¸ø³«¤·ÆüËÜ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ï21Æü¡¢ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÃóÆüÂç»È¤ËÅö¤¿¤ëÍû°ïÍÎ¡¦ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½èÂåÉ½¤â¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÀ¿å»ºÉÊ¤òÇúÇã¤¤¤·¤è¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Í¿ÅÞ¡¢Ì±¼ç¿ÊÊâÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤é¤âµ¼Ô²ñ¸«¤ÇË¬ÆüÎ¹¹Ô¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤¬ÍêÀ¯¸¢¤Î´ðËÜ»ÑÀª¡£»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£