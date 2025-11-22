ハーバー研究所が展開する、北海道産サーモン由来の「マリンプラセンタ®」を贅沢に配合したエイジングケア用シートマスクを紹介します。

肌にピタッと密着するストレッチ素材のシートが、冬の乾燥しがちな肌にハリとつやを与え、集中的にケアする数量限定アイテムです。

ハーバー研究所「北のプラセンタ シートマスク」

発売日：2026年1月5日(月)

価格：2,860円（税込）

容量：5包入り（1包あたり23mL）

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

「無添加主義®」を貫くハーバー研究所から、北海道の恵みを凝縮した「北のプラセンタ シートマスク」が数量限定で登場しました。

年齢とともに変化を感じる肌のために開発された、エイジングケアに特化したスペシャルケアアイテムです。

最大の特徴は、北海道産サーモンから抽出された「マリンプラセンタ®エキス（加水分解サケ卵巣膜エキス）」を配合している点です。

美肌に良いとされるアミノ酸を豊富に含み、肌にふっくらとしたハリとうるおいを与えます。

北海道産の厳選美容成分

マリンプラセンタ®に加え、北海道にゆかりのある植物由来の美容成分を惜しみなく配合しています。

北海道に自生するハマナスの花から抽出した「ハマナス花エキス」は、ビタミンCやフラボノイドを含み、肌のコンディションを整えます。

また、北海道特産の果実である「ハスカップエキス（ロニセラカエルレア果汁）」が、ビタミンやミネラルを補給し、肌をダメージから守ります。

これら北海道産の成分が相乗効果を発揮し、透明感のあるなめらかな肌へと導きます。

密着ストレッチシートと無添加のこだわり

シート素材には、肌の凹凸に合わせて伸縮するストレッチ素材を採用しました。

目元や口元などの気になる部分にもピタッと密着し、1枚あたり23mLも含浸された濃厚な美容液を余すことなく肌へ届けます。

ハーバー研究所ならではの「無添加主義®」に基づき、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切使用していません。

デリケートな肌の方でも心地よく使える、やさしさと機能性を兼ね備えたマスクです。

新しい年の始まりに、北海道の自然の恵みで肌をいたわる贅沢な時間を過ごせます。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

北海道産サーモンの恵み！北のプラセンタ シートマスクの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 年齢肌にハリとつやを！ハーバー研究所「北のプラセンタ シートマスク」 appeared first on Dtimes.