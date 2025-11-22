³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÉü¶½»Ù±ç¡ªECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¡ÖÂè2²ó ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡×
ECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¤¬¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²ó ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò2025Ç¯12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎOS¹¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊ¡Åç¤Î¿·ÊÆ¤ä¿·Á¯ÌîºÚ¡¢Ì¾»ºÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¡ÖÂè2²ó ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î7Æü(Æü) 10:00¡Á16:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§OS¹¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¾®¾¾¸¶Ä®3-3¡Ë
¼çºÅ¡§³Ø¹»Ë¡¿Í»³¸ý³Ø±à ECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¡Ö¤Ä¤Ê¤°Ê¡Åç¡×¼õ¹ÖÀ¸
¶¨ÎÏ¡§¥ª¡¼¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¸¥ªÊ¡Åç¡¢Ê¡Åç¸©
Âçºå¤ËÊ¡Åç¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¤ÎË¤«¤Ê¿©¤ÈÊ¸²½¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤ä¿·Á¯ÌîºÚ¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ¡¦Ê¡Åç¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ê¤ó¤´¡¢Éü¶½¤Î²Ö¡Ö¥¢¥ó¥¹¥ê¥¦¥à¡×¤ÎÀ¸²Ö¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¸©Âçºå»öÌ³½ê¤ä²ñÄÅ¡¦Bond & Co.¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼ò¤ä¤ª²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀîËóÄ®¡¦´Ñ¸÷ÇÀ±à¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤«¤é¤Ï¥¢¥ó¥¹¥ê¥¦¥à¤äÊÆ¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÉü¶½»Ù±ç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
ÅöÆü¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤Ê¤¹¤Ó¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¸¥ªÊ¡Åç¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¡ÖÂè2²ó ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÉü¶½»Ù±ç¡ªECC¹ñºÝ³°¸ìÀìÌç³Ø¹»¡ÖÂè2²ó ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡× appeared first on Dtimes.