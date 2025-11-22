¿¹¤Ë³Ø¤Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°÷¡¡È¬²¦»Ò¤ÎÎ¤»³Éü¸µ¤Ø¿¹¤ËÆþ¤ê´ÖÈ²¡¡ÅÚ¤Ë±«¿å¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¿å»ñ¸»ÊÝÁ´³èÆ°¤òÂÎ¸³
¡¡ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ÊCCJC¡Ë¤È¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊCCBJI¡Ë¤Î³ÆµòÅÀ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Ò°÷Ìó50¿Í¤Ï11·î14Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¾åÀî¤ÎÎ¤ÆÃÊÌÎÐÃÏÊÝÁ´ÃÏ¶è¡Ê¾åÀî¤ÎÎ¤¡Ë¤Î¿¹¤ËÆþ¤ê´ÖÈ²¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡CCJC¤ÈCCBJI¤¬2023Ç¯6·î¤ËÈ¬²¦»Ò»Ô¤ÈÄù·ë¤·¤¿¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡CCBJI¤¬Á´17¹©¾ì¤Î¼þÊÕÎ®°è¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ö¿¹¤Ë³Ø¤Ü¤¦¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¾Î¤¹¤ë¿å¸»Þ¾ÍÜ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿CCBJI¤Î¶âß·¤á¤°¤ß¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬Åý³çÉôÅý³çÉôÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿å¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»ñ¸»¡£¥³¥«¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤Î¤³¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡CCJC¤ÎÅÄÃæÈþÂå»Ò¹Êó¡¦¾Ä³°¡õ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊËÜÉôÉû¼ÒÄ¹¤â¿å¤¬ÂçÀÚ¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÀ½Â¤¤Ç»È¤Ã¤¿¿å¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤í²á½èÍý¤ò¤¹¤ì¤Ð¼«Á³¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬À½ÉÊ¤ÎÃæ¿È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¿È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤ò¼«Á³¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤¬¿å¸»Þ¾ÍÜ³èÆ°¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Î¿å¸»Þ¾ÍÜÎ¨100%¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Á¤â¡¢³Æ¹©¾ì¤È¼þÊÕÎ®°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿å»ñ¸»ÊÝÁ´³èÆ°¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÀî¤ÎÎ¤¤Ç¤ÎÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¡£¶¨ÄêÄù·ë¤«¤é¤Ï3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÃÏ¸µÍ»Ö¤äNPOË¡¿Í¡¦¿¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¿å¸»ÊÝÁ´¤ÈÎ¤»³Éü¸µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆCCBJI¤Î¶âß·Åý³çÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¤Î¿å¸»Þ¾ÍÜÎ¨¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯ÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡ÌÚ¡¹¤ÎÌ©½¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÎ¤»³¤¬±«»±¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ß¿å¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±«¿å¤¬Î¤»³¤Ë¤ÏÃß¤¨¤é¤ì¤º³°¤ËÎ®¤ì¤·¤Þ¤¤¡¢²¼Áð¤¬À¸¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤êÅÚ¾í¤òÊÝ¤Äµ¡Ç½¤âÄã²¼¤¹¤ë¡£
¡¡´ÖÈ²¤Ë¤è¤êÍÛ¼Í¤·¤¬º¹¤·¹þ¤ßÌÀ¤ë¤¤¿¹¤Ë¤Ê¤ê´´¤äº¬¤¬È¯Ã£¤·²¼ÁØ¿¢À¸¤¬ÈËÌÐ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡È¬²¦»Ò»Ô¤Î½é½É¡Ê¤·¤ä¤±¡ËÏÂÉ×»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÝµÁó¤È¤·¤¿¿¹ÎÓ¤¬ËÜÅö¤ËÊÝÁ´¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î³èÆ°¥¨¥ê¥¢¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¾åÀî¸ý¾®³Ø¹»¤ÎÎ¢¼ê¤âËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¤òÊÝÁ´¤¹¤ëÎÏ¤âÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡È¬²¦»Ò»ÔÌ±¤Î¿å¸»ÊÝÁ´³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤â´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¥È¥ó¥Ü¤ä¥«¥¨¥ë¤¬º£¤ä¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²óÉü¤·¤Æ¥²¥ó¥¸¥Ü¥¿¥ë¤È¥Ø¥¤¥±¥Ü¥¿¥ë¤¬°ì½ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾åÀî¤ÎÎ¤ËÌÂôÃ«¸Í¹¾ì¤«¤é¾åÀî¸ý¾®³Ø¹»Î¢¼ê¤ÎÌ¤Ãå¼ê¥¨¥ê¥¢¤Þ¤ÇÌó20Ê¬¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¤·ºû¼í¤ê¤ÈÃÝ¤ÎÈ²ºÎ¤ò¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°÷¤òÀèÆ³¡¦»ØÆî¤·¤¿¿¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ½ê¤ÎÃÝ³À±Ñ¿®ÂåÉ½Íý»ö½êÄ¹¤Ï¡¢´ÖÈ²¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤È´ÖÈ²Á°¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¿¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£
¡¡Á´ÈÌÅª¤Ê¿¹¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ°Êª¤Ï¿Í¤Î¼ê¤¬Æþ¤é¤ºÝµÁó¤È¤·¤¿¾ì½ê¤ò¿ØÃÏ¤È¤ß¤Ê¤¹¡£ÀÎ¤Ï¿Í¤È¿¹¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æ°Êª¡¦¿Í´Ö¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Î´Ë¾×¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ¬¿ô¤¬Áý¤¨¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ê¤É¤¬À¸³è·÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ËÌÂôÃ«¸Í¹¾ì¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬¹¤¬¤ë¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï¾åÀî¤ÎÎ¤¤ò»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤È¤¹¤ë·×²è¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤â¡¢½»Ì±¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢2011Ç¯¡¢ÅÔ»ÔÎÐÃÏË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃÊÌÎÐÃÏÊÝÁ´ÃÏ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ØÄê¸å¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤ê¿å»ñ¸»¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤ÏÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤µ¤Þ¤È¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¬²¦»Ò´Ä¶Éô´Ä¶ÊÝÁ´²Ý¤ÎÊÆËÜ¸÷¼£¼çºº¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡Äù·ë´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£Honda¤È¿¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ½ê¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢NPOË¡¿Í¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¾åÀî¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢NTT¥É¥³¥â¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢CCJC¤ÈCCBJI¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ê24Ç¯¡Ë¡£
¡¡ÊÆËÜ¼çºº¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÔ¶ÙÎà¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÄ»¤ÎÀ¸Â©¤ÏÀ¸ÂÖ·Ï¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤¬¤¹¤´¤¯À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡£º£¸å¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£