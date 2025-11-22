Åß¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö¥í¡¼¥º³¤¤ÎÊõÀÐ¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤¬¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥ª¥¤¥ë¤òÎý¤ê¾õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥í¡¼¥º³¤¤ÎÊõÀÐ¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª
È©¤Î¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¶¯ÎÏ¤ÊÊÝ¸îÎÏ¤È¡¢Å·Á³¥í¡¼¥ºÀºÌý¤ÎÍ¥²í¤Ê¹á¤ê¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Åß¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö¥í¡¼¥º³¤¤ÎÊõÀÐ¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§20g 2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ö¥í¡¼¥º³¤¤ÎÊõÀÐ¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹âÉÊ°Ì¡Ø¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡Ù¡×¤ò¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤Îý¤ê¾õ¡Ê¥Ð¡¼¥à¾õ¡Ë¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
±Õ¾õ¤Î¥ª¥¤¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢È©¤Î¾å¤Ç¤´¤¯Çö¤¤ÌýËì¤òºî¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¤È³Ñ¼ÁÁØ¤Ø¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿åÊ¬¾øÈ¯¤ò¶¯ÎÏ¤ËËÉ¤®¡¢½á¤¤¸ú²Ì¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´¥Áç¤·¤ÆÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È©¤ä¡¢ÌÜ¸µ¡¦¸ý¸µ¤Ê¤É¤Î¥«¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ø¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Å·Á³ÀºÌý¤Î¹á¤ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥±¥¢
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¥À¥Þ¥¹¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÅ·Á³ÀºÌý¡Ê¥À¥Þ¥¹¥¯¥Ð¥é²ÖÌý¡Ë¤¬ìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥¥í¥°¥é¥à¤ÎÀºÌý¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌó4¥È¥ó¤â¤Î²ÖÊÛ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÅ·Á³ÀºÌý¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸²Ö¤Î¤è¤¦¤ËË§½æ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹á¤ê¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£½¢¿²Á°¤ä¥á¥¤¥¯Á°¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥í¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¼é¤ë¡ÖÌµÅº²Ã¼çµÁ¡×
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÉÉåºÞ¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢¹çÀ®¹áÎÁ¡¢¹ÛÊªÌý¡¢¥¿¡¼¥ë·Ï¿§ÁÇ¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
È©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÍ¿¤¨¡¢ËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë½èÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¥Áç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÈ©¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ø»ØÀè¤Ç¤½¤Ã¤È¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Åß¤Î²á¹ó¤Ê´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥à¤ÎÊÝ¸îÎÏ¤È¥í¡¼¥º¤ÎÌþ¤ä¤·¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö¥í¡¼¥º³¤¤ÎÊõÀÐ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
