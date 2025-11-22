今年7月に漫才コンビ「令和喜多みな実」を解散後、ピン芸人として活動するコウノ・オブ・ザ・イヤー（39）が22日、自身のSNSを通じて、新コンビ結成を発表した。新相方は元「パーティーパーティー」のきむきむ（34）で、コンビ名は「アイラブ地球」であることも合わせて発表した。



コウノは自身のXで「この度、きむきむとコンビを組むことになりました。コンビ名は『アイラブ地球』です」と新コンビ結成を発表。今後は「アイラブ地球のコウノ・オブ・ザ・イヤーになります！！」と、ピン芸人からコンビ芸人に戻ったことを改めて報告。今後のライブ出演にも言及し「応援していただけたら幸いです！！」とつづった。



相方・きむきむも自身のXで「この度コウノオブザイヤーさんと『アイラブ地球』というコンビを結成しました！」と報告し、「唇の端が雲に触れるくらいみんなの口角をあげれるように頑張るぞ！」と気合全開。さらに「地球を愛し、地球に愛されるようなコンビになります！」と決意表明した。



コウノは今年7月に「令和喜多みな実」を解散し、結成17年の歴史に幕。同年8月には「河野良祐」から現在の芸名に改名し、ピン芸人として活動していた。きむきむも今年9月に「パーティーパーティー」を解散したばかり。今年解散を経験した2人がタッグを組み、新たなスタートを切るかたちとなった。



