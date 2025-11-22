ÌÜ¹õÏ¡¡¢¤ªÇã¤¤ÊªÃæ¤ËÅ¹°÷¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡¡¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ù¤Ç°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¥²¥Ã¥È
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬22Æü¡¢¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Æü¡¢É½»²Æ»¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ù¤òµ±¤«¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤ÏÆ±Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ¹Æâ¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Éô¤òÇÒ¸«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¥í¡¼¥Þ¤ÈÆüËÜ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÉ¤µ¡¢Ì¥ÎÏ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¤³¤³¿ôÆü¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤â´°À®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤³¤Ã¤½¤ê¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜ¹õ¼«¿È¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ø¥Ó¤òÌÏ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ö¥»¥ë¥Ú¥ó¥Æ¥£¡×¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Ø¥Ó¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¯¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤Êª¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºÇ¸å¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤ËÅÏ¤¹¤«¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸³¶¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤¬ËÍ¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤ÏÆ±Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ¹Æâ¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Éô¤òÇÒ¸«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¥í¡¼¥Þ¤ÈÆüËÜ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÉ¤µ¡¢Ì¥ÎÏ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¤³¤³¿ôÆü¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤â´°À®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤³¤Ã¤½¤ê¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤ËÅÏ¤¹¤«¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸³¶¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤¬ËÍ¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£