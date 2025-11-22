¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆ£ÀîÆØÌé¤¬²¾·ÀÌó¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Æ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¡Ê18¡á±ä²¬³Ø±à¡Ë¤¬22Æü¡¢µÜºê¸©±ä²¬»ÔÆâ¤Ç·ÀÌó¶â8000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð800Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¡£
¡¡ºÇÂ®153¥¥í¤ò¸Ø¤ë¶å½£No.1±¦ÏÓ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÍâÆü¤Î»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿·¿Í²¦¤â¤â¤Á¤í¤ó¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏËÉ¸æÎ¨¤È¤«ºÇÂ¿¾¡¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤Þ¤Ç³Í¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£160¥¥í¤ò¤Þ¤ºÅê¤²¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»³²¼Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤É¤ó¤É¤ó²¡¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀèÇÚ¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£