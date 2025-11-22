ÌÜÀè¤Î¾¡¤Á¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¡Ö¤¿¤À¤ÎÅØÎÏ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¶µ·±¡Ä²£ÉÍÂ¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡²£ÉÍ1¡½0²Ö´¬Åì¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¤Î¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤â¡¢¿Ê½Ð¤·¤¿´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤Ï8¶¯»ß¤Þ¤ê¤ÇÍè½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅìËÌ²¦¼Ô¤ò²¼¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¡½0¤Î¾¡Íø¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ìÀ£¤Î·ä¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»Ø´ø´±¤ò°Ï¤ó¤À¥Ê¥¤¥ó¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤Î½ª¤ï¤êÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¾ìÌÌ¤«¡¢Ê¬¤«¤ë¤«¡×
¡¡´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬À¼¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¤Ï5²ó¤«¤éµß±ç¤·¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄ¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹çºÇÂ®¤Ç149¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ä¾µå¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¼´¤Ë5²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ7»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£¤¿¤À¡¢9²ó2»à¤«¤é»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤¹¤È¡¢ÆóÅð¤òµö¤·¤Æ°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÎÝ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤¹¤Ù¤Áö¼Ô¤¬´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¼¤«¤±¤Ë¤è¤ë½àÈ÷¤ÎÅ°Äì¡¢¤±¤óÀ©¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡ÊÁö¼Ô·Ù²ü¤Î¡ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤ÎÅØÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤ÇÊ¹¤¯¥Ê¥¤¥ó¡£º£½ÕÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿3Ç¯À¸À¤Âå¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿Ì¾Ìç¤Î¥Ð¥È¥ó¤Ï½Å¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¡¢¤½¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤¿²£ÉÍ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ø´ø´±¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Íè½ÕÁªÈ´¤Î½Ð¾ì¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÁÛÄê¤·¤¿¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤Ï¤¸¤á¤«¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£º£·î²¼½Ü¤ËºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯ÃÃÏ£¤ÎÅß¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë