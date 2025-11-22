Î¾²£¹Ë¤¬¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¡¡Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤Î£³¿Í¤¬£±£±¾¡£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤ÓÀé½©³Ú¤Ø¡¡¾ìÆâ¤É¤è¤á¤¤¬Â³¤¯
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Î¾²£¹Ë¤¬¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¤ëÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¶þ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÂÎ¤¬Éâ¤¤¤¿Âç¤ÎÎ¤¤ÏÁê¼ê¤Ë¾å¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ½½Ê¬¤ÊÂÎÀª¤òµö¤·¡¢´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï²£¹ËË¾ºÎ¶¤â´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤Ë´°ÇÔ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤â¤íº¹¤·¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾²£¹Ë¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹õÀ±¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢£±£±¾¡£³ÇÔ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î£³¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¶×ºù¤Ï£¸¾¡£¶ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤ÎÀé½©³Ú¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¡Ý¶×ºù¡¢·ë¤Ó¤ÇÂç¤ÎÎ¤¡ÝË¾ºÎ¶¤¬ÂÐÀï¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢·ë¤Ó¤Î¾¡¼Ô¤¬£±£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð·ë¤Ó¤Î¾¡¼Ô¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£