Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
½÷Í¥Ãæ¹¾ÍÎ¤¡Ê51¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡ÊÇò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
98Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×°ÊÍè¤Î¼ç±é±Ç²è¡£ºòÇ¯¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢1¿Í¤Ç±Ä¤àµÊÃãÅ¹¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë50ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·ËÌÚÎ©¡Ê¤ê¤Ä¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¡£ÆÁÅç¤«¤é»àË´¤·¤¿½ÇÉã¤Î²È¤òÁêÂ³¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½÷À¸¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿½ÇÉã¤Î²È¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¡£
Ãæ¹¾¤ÏËþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤Å·µ¤¤Ç3Ï¢µÙ¤Î½éÆü¤Ê¤Î¤Ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬¡Ý¡Ý¡×°ÊÍè¤Î¼ç±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡ÖºÇ½é¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤ª¼Çµï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢50Âå¤Î½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÏÃ¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë50Âå¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÏºòÇ¯¤Î½©¤ËÆÁÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤Ë1Ç¯¤ÏÄ¹¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£27Ç¯Á°¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À20ÂåÁ°È¾¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î»ä¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹¾¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ïºî¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ÏÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£À¸½Õ´¬¤¤ò¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤·Íè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í¾Íµ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¶¦±é¤Î¶â°æ¹À¿Í¡Ê33¡Ë¡¢Â¼¾åÊæÇµ²Â¡Ê30¡Ë¡¢¹ÓÌÚÃÎ²Â¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
7·î¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¡Ö¥À¥Ê¥ó¡¦¥¢¥¸¥¢±Ç²èº×¡×¤Ç¾å±Ç¡£Ãæ¹¾¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÊý¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬Íè¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Çò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¡Ê61¡Ë¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£