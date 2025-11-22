³¤³°¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤ËÈ÷¤¨¡¡¹ñºÝ¾ÃËÉµß½õÂâ¡¦Ï¢·È·±Îý¡¡¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Çµß½õ¤ò¹Ô¤¦¡Ô¿·³ã¡Õ
³¤³°¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤áÁ´¹ñ¤«¤éµß½õÂâ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¡Ö¹ñºÝ¾ÃËÉµß½õÂâÏ¢·È·±Îý¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦³°½Ð¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
21Æü¡¢Á´¹ñ38ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é40¿Í¤Îµß½õÂâ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ¾ÃËÉµß½õÂâÏ¢·È·±Îý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¾ÃËÉµß½õÂâ¤Ï³¤³°¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æµß½õ¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ëµß½õ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤òµß½Ð¤¹¤ë·±Îý¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É ÆÃÊÌ¹âÅÙµß½õÂâº´Ìî ¿Î ¾ÃËÉ»ÊÎá
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê·±Îý¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿Ââ°÷¤âÍ°ÕµÁ¤Ê·±Îý¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝµß½õÂâ°÷¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ò»ý¤ÄÂâ°÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·±Îý¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£