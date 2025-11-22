¤À¤«¤é90ºÐ¤Ç¤â¥Ü¥±¤º¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÄŽ¢Âç¸æ½êºî²ÈŽ£¤¬ËèÆüŽ¤¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ëÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°¤ÅáÅÄ¹â¡Ø90ºÐ¡¢ÃË¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£90ºÐ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´è·ò¤Ê¿ÈÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
20ºÐ¤ÇÇÙ·ë³Ë¤òÈ¯¾É¤·¡¢1Ç¯È¾¤ÎÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£10ºÐÇ¯¾å¤Î»Ð¤òÆ±¤¸ÉÂ¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Âè¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ý»þ¤ÏÈË(¤·¤²)¤¯Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡ËÍ¤â»à¤Ì¤Î¤«¤Ê¨¡¨¡
¾¯¤·¤¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ì¿¤òÄ¹¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¿¬¤Ë184ËÜÂÇ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌôÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¡£À¸³¶¡¢°åÎÅ¤ò¿®¤º¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
16ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÀïÃæÀï¸å¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Ä¹¤¸¤Æ¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¯¶ìÏ«ÃÎ¤é¤º¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¸«¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÍÄ¾¯Ç¯´ü¤ÎÀ¸³è¤Î¤»¤¤¤À¤í¤¦¡£¶ìÏ«¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬16ºÐ¤Î½©¡¢Éã¤¬»àµî¡¢ÇÙ·ë³Ë¤Î¤¢¤ÈÊì¤âÂ¾³¦¤·¡¢·»»Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÆÈ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£·ÐºÑÌÌ¤âÆÈÎÏ¤Ç¡¢¾©³Ø¶â¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·¾ë±Û¤¨¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈØÄô»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢
¨¡¨¡¤¢¤Î»þ¤ÎÈñÍÑ¡¢¤É¤¦¹©ÌÌ¤·¤¿¤Ã¤±¤Ê¨¡¨¡
¤³¤Î»×°Æ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£ÂÚÇ¼¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÈà¤â¡¢
¨¡¨¡»à¤ó¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¨¡¨¡
²û¤«¤·¤µ¤ò±Û¤¨¤ë³Î¤«¤ÊÍ§¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Î¿©À¸³è
´û±ý¾É¤ò»ý¤Ä¿È¤Ë¤Ï½¢¿¦¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ë¿¦¤ò¤¨¤¿¤Î¤Ï¹¥±¿¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¸øÌ³°÷¤ÎµëÎÁ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¡£»¨Ê¸¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÉÔÂ¤ò¾¯¡¹Êä¤Ã¤¿¡£
½»¤Þ¤¤¤Ï»°Ä¡¤Ò¤È¤Þ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¬¥¹Âæ¤¬°ì¤Ä¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤ÏÅÚÍËÆü¤ÎÈ¾¥É¥ó¡ÊÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¡Ë¤Ç¤Þ¤º¶á½ê¤ÎÁ¬Åò¤Ø¹Ô¤¯¡£µ¢¤ê¤Ë¥ï¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤Î¼ò¤È¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÁÚºÚ¤òÇã¤¦¡£
ÅÅµ¤³ø¤ÈÆé¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¡¢¤½¤·¤Æ¼Ú¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¤òÆÉ¤à¡£¤³¤ì¤Ï¿Þ½ñ´Û°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¼è¤ê¸«¼è¤ê¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤¬·æºî¤ò¼¡¡¹¤Ë¾å°´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÊÒ¤Ã¤Ñ¤·¤«¤éÆÉ¤ßÃ¿(¤Õ)¤±¤ë¡£ÆüÍËÆü¤Ï¤½¤ÎÂ³¤¡£¡Ö°Å¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢½¼Ê¬¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÈ¤ê¿È¤À¤«¤éÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¡¢¿æ»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÁÝ½ü¤Ï»°Ä¡´Ö¤Ï¡È¤Ê¤·¡É¤ËÅù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀöÂõ¤â¤½¤³¤½¤³¡¢¿©»ö¤Ï³°¿©¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«ºî¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤Ê¤¤¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏË³¤·¤¤¡£¤¬¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤ä¤Ä»¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢Æ¦Éå¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤ÏÌîºÚÆþ¤ê¤ÎÄ»Æé¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤·¤¿¡£¹ª¤ß¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤µ¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¡£²æËý¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¡¢30ºÐ¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç7Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤±¤¿¡£
¢£ÎÁÍý¤Ï¡¢²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¤â¼«Á°¤¬¤¤¤¤
¤À¤«¤é90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð¤è¤í¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÂõ¤Ïº£¤ÏÀöÂõµ¡¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÁÝ½ü¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢ºòº£¡¢µÓ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢³°¿©¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ëè¿©¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¡£²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¤â¼«Á°¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¿©Á°¿©¸å¤ÎÆÉ½ñ¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢´ðËÜ¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡£¤¢¤Ã¡¢¿·¤·¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
±ÉÍÜ¤Ë¤â¾¯¤·¤¯µ¤¤ò»È¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÂ¹¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¡É¤¬¤è¤í¤·¤¤¤È¤«¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡È¤Þ¤á¡¢¤´¤Þ¡¢¤Ë¤¯¡¢¤ï¡Ê¤Ï¡Ë¤«¤á¡¢¤ä¤µ¤¤¡¢¤µ¤«¤Ê¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤¯¤À¤â¤Î¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö·ë¶É¡¢Á´Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÂÌ¤¸¤ã¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµö¤·¤¢¤ì¡£
¢£90ºÐ¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼
¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤ËÄ«¿©¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¡¦¥È¡¼¥¹¥È1Ëç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌß1¸Ä¤ò°ëÊÕ´¬¤¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏµíÆý¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÍñ¤òè§¤Ç¤ë¡£
è§¤ÇÍñ¤Î³Ì¤ò¤à¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¥¬¥ê¥Ð¡¼Î¹¹Ôµ¡Ù¤ò²¿ÅÙ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¡£Íñ¤ÏÀµ¤·¤¤ÂÊ±ßµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¾Ã¼¤¬¤æ¤ë¤¤±ß¸Ì¤È¾¯¤·Àí(¤È¤¬)¤Ã¤¿±ß¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤éÍñ¤ò³ä¤ë¤«¡¢¥¬¥ê¥Ð¡¼¤¬Î®¤ìÃå¤¤¤¿¾®¿Í¹ñ¥ê¥ê¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤ÏÀí¤Ã¤¿¤Û¤¦¤«¤é³ä¤Ã¤Æ¿©¤¹¤ë¤Î¤¬¹ñÀ§(¤³¤¯¤¼)¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£
ÎÙ¤ÎÅç¥Ö¥ì¥Õ¥¹¥¥å¹ñ¤Ç¤Ï¤æ¤ë¤¤¤Û¤¦¤«¤é³ä¤ë¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îº¹°Û¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¡¢Áè¤¤¤¬µ¯¤¡¢ÀïÁè¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÇÏ¼¯¤é¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï±ý»þ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤È¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎëÚ(¤¤¤µ¤«)¤¤¤ò¤ß¤´¤È¤ËÙèÙé(¤ä¤æ)¤·¤Æ´ÖÁ³(¤«¤ó¤¼¤ó)¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡£¸½Âå¤ËÌÏÊï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¨¡¨¡
¤ÈÍñ¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¢£¸Õ±»¤ò1ËÜ¡¢¤Ê¤Þ¤ÇËËÄ¥¤ë
ºòº£¤ÏNHK¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤òÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢
¨¡¨¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¨¡¨¡
°®¤êÈÓ¤Ï´Ý¤¤¤Î¤¬¤è¤¤¤«¡¢»°³Ñ¤¬¤è¤¤¤«¡¢»°³Ñ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤·¤¿¤¿¤«¤ÊË¿¹ñ¤Ï³«ÁÄ¤¬¶ì¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¿À¤Î·Ã¤ß¤Ç»°³Ñ¤Î°®¤êÈÓ2¸Ä¤ò¤¨¤Æ·ú¹ñ¤¬À®¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÂçÀÚ¡¢¹ñ´ú¤Þ¤Ç»°³Ñ¤òÆó¤Ä½Å¤Í¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿¤¹¤ë´Ý¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¹ñ¤ÈÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àµ»°³Ñ·Á¤ò3¤Ä¡¢1¤Ä¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥À¥Ó¥Ç¤ÎÀ±¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê²á¤®¤Æ¡¢¾¯¤·¤Þ¤º¤¤¤«¨¡¨¡
¤è¤¦¤è¤¦Íñ¤Î³Ì¤¬¤à¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
ÏÃ¤òÌá¤·¤ÆÃë¿©¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤¤¤À¤êÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸Õ±»¤Î1ËÜ¤¯¤é¤¤¤ò¤Ê¤Þ¤Ç頰Ä¥¤ë¡£Í¼ÊÕ¤Ë¤Ï¡¢»þÀÞ³°¿©¤Ë¤¹¤ë¤¬Â¿¤¯¤Ï70Ç¯Á°¤ÎµÏÊÁ(¤¤Í¤Å¤«)¡¢²¼¼ê¤ò¾µÃÎ¤Ç´èÄ¥¤ë¡£Æù¤òÅ´Æé¤Ç¾Æ¤¯¡¢µû¤òÌÖ¤Ç¾Æ¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅòÆ¦Éå¡¢ÆÚ½Á¡¢¤ª¤Ç¤ó¡¢¿Æ»ÒÐ§¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£¤â¤Á¤í¤óÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡ÈÂ¹¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¢£ÎÁÍý¤Ï¡¢²½³Ø¤Î¼Â¸³¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤ê¤Ï¤É¤ì¤â¤µ¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð½ª¤ë¤³¤È¤À¡£
ÀÎ¡¢ÀÎ¡ÖìÔÂô¤ÏÅ¨¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ËºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï²Ê³Ø¾¯Ç¯¤Ç¡¢²½³Ø¼Â¸³¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¿åÁÇ¤òºî¤Ã¤ÆÉ÷Á¥¤òÈô¤Ð¤¹¡£ÀÐ鹼¤òºî¤ë¡£µíÆý¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£»ÀÁÇ¤òºî¤Ã¤Æ²Ð¤ÎÇ³¾Æ¤ò³Î¤«¤á¤ë¡£Î²²½¿åÁÇ¤Ï¤ª¤Ê¤é¤Î½¤¤¤Ë»÷¤Æ°µº(¤¤¤¿¤º¤é)¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
±ÕÂÎ¤òÇ®¤·¤ÆÎä¤ä¤·¤Æ¾å²¼2ÁØ¡¢»îÌô¤ò²Ã¤¨¤ÆÊÑ²½¤òÂÔ¤Ä¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÎÁÍý¤È¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â70¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î²û¤·¤µ¤È¤Ê¤ë¡£²½³Ø¤ÈÎÁÍý¤Ï·»Äï¤Ê¤Î¤À¡£
¤«¤¯¤ÆÁí¤¸¤Æ¡¢
¨¡¨¡º£Ìë¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤Ê¨¡¨¡
¢£²È»ö¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¤¹¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë»×¹Í
Ìñ²ð¤À¤¬¡¢¤µ¤Û¤É±Þ(¤¤¤ä)¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾ó¤ò¤Ä¤¤Ä¤¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤ÇºàÎÁ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤½¤í¤¨¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢ÉÊÂ·¤¨¤Î¤è¤µ¤â¤È¤¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤À¡£
·è¤Þ¤Ã¤¿Ãª¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿ÉÊ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ»þÀÞ¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
¨¡¨¡½÷À¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¨¡¨¡
¶Ð¤á¤ò»ý¤Ä½÷(¤Ò¤È)¤Ê¤éÆü¾ï¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤Ó¤·¤¤¡£
¨¡¨¡»ä¤Ê¤ó¤«³Ú¤Ê¤â¤ó¤À¨¡¨¡
¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦»×¤¦¡£»ö¼Â¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¡ÈÏ·Ìì(¤í¤¦¤ä)¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡É¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤À¤ì¤â¤Û¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£º£ÈÕ¤âÅ¬Åö¤Ë¡¢
¨¡¨¡³ª¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ï³ª¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¤Ê¨¡¨¡
Äªµ¤(¤Î¤ó¤)¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤Î¤À¡£ÅöÁ³¤Î»Å»ö¤È»×¤¨¤Ð²È»ö¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¢£ºî²È¤¬Ä¶°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òË¬¤ì¤ë»þ
Ä¹¤¤¤³¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤éÍÌ¾¤ÊÅ¹¤Î¥É¥¢¤òÀø(¤¯¤°)¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¯¤·¤¢¤ë¡£¿©ÄÌ¤¬ÄÌ¤¦¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤Ë¤â¤·¤Ð¤·¤Ð°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£
µþ²ûÀÐ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¡¢¤¦¤Ê¤®¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¤Õ¤°¡¢·§¾¸(¤æ¤¦¤·¤ç¤¦)¡¢¥È¥ê¥Õ¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¤¢¡£¤â¤Á¤í¤ó¤É¤ì¤â¤ß¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤À¤¬Ä¶°ìÎ®¤ÎÅ¹¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤»Å»ö¤¬¤é¤ß¤À¡£
ÂÐÃÌ¤È¤«Å¤ÃÌ¡¢¿·¤·¤¤´ë²è¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Î¿ÆËÓ¡Ä¡Ä¡£¥³¡¼¥¹¤Î½é¤á¤Î°ìÉÊ¤Ï¡Ö¤ß¤´¤È¤À¤Ê¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤Ë¿´¤¬¡¢¿À·Ð¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÉÏË³À¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¤ÓÏ(¤¿¤·¤Ê)¤ß¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤òÊ§¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÆÍ¤Ä¤¯¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¼Á(¤¿¤Á)¤À¡£
¢£¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¿©¤Ù½ª¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð°ì·ïÍîÃå¡¢¤·¤ß¤¸¤ß´¶·ã¤¬»Ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÏÆÉ¸å¤â2¡¢3Æü»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÏÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æ¿©Æ»³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤â¤Õ¤ê¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢3¡¢4ÆüÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡Èº£Æü¤â¥³¥í¥Ã¥±¡¢ÌÀÆü¤â¥³¥í¥Ã¥±¡É¤Ç¤â¤µ¤Û¤É¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÊØÍø¤È¸À¤¨¤ÐÊØÍø¤Ê¼Á¤Ç¡¢
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¨¡¨¡
¤À¤«¤é¤³¤½90ºÐ¤Î¼êÎÁÍý¤Ë´®¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤â¤½¤³¤½¤³¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£ÀÎ¡¢»ÙÆá¤½¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÃæ²Ú¤½¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤¾¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶³°¹ñ¤«¤é¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê¤ËÍè¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ¿Í¤â¤³¤â¤´¤âÃÈÎü¤ÎÁ°¤ËÄ¹¤¤Îó¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢»ä¤ÏÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¢£»à¤ó¤À¤È¤¡¢´½¤ËÆþ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î
¡Ö¤Ç¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡©¡×
¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°®¤êò¿¤«¤Ê¤¢¡×
Ëî¡¢Âä¡¢ò¹(¤Ò¤é¤á)¡¢»ª¡¢Âý¡¢òº¡Ä¡Äµû¤Ø¤ó¤Ð¤«¤êÊÂ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â¾¤Ë¡¢¤Ò¤é¤Þ¤µ¡¢¤·¤Þ¤¢¤¸¡¢¤«¤ó¤Ñ¤Á¡¢¤¢¤«¤¬¤¤¡¢¤¦¤Ë¡¢¤¤¤«¡¢¤¢¤Ê¤´¡¢¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤Îò¿¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤À¡£
¤³¤Î¤´¤í¤ÏÇ¯¤ò¼è¤ê¡¢º£À¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢
¡Ö»à¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢°ìÀÞ¤ê¤ª´½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡×
¤È´ê¤¦¤¬¡¢¿ÆÂ²¤Ë¤Ï¹çÍý¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢
¡Ö¤É¤¦¤»¾Æ¤¯¤ó¤À¤«¤éÊÂ¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¡×
¤»¤á¤Æ¡È¾å¤ò¡É¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢ÊÂ¤Ç¤â°ÛÂ¸¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÂ¤Ç¤âò¿¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤À¡£
¢£Â¿¾¯¤ÎÉÔ¼«Í³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅ·²¼ÂÀÊ¿
¡ÖÅ·¤×¤é¤â¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¹¥¤ß¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï°ìÎ®Å¹¤Î¤â¤Î¤È¤½¤Ð²°¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÌÀÇò¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¡£Ìý¤Î²¹ÅÙ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤Ó²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ºàÎÁ¤Ë¤è¤êÅ¬²¹¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Î°ìÈÖ¤à¤Ä¤«¤·¤¤ÎÁÍý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó²È¤Ç¤Ïºî¤í¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡£¥È¥ó¥Ç¥â¥Ê¥¤¡£Å·¤×¤é¤É¤³¤í¤«Ìý¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ï·Îð¤Î¿È¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¸å»ÏËö¤â¤·¤ó¤É¤¤¡£
¡ÖÀöºÞ¤É¤³¡©¡×
¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢
¡Ö¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×
¡ÖÌý¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ªÅò¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤¹¤Þ¤¹¡×
»®¤äÆé¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂÌÌÜ¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¡×
ºòº£¤Ï¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¤ÎÀöºÞ¤òµá¤á¤Æ¥·¥³¥·¥³»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¨¡¨¡Àö¤¤¤â¤Î¤ÏÌñ²ð¤À¤Ê¤¢¨¡¨¡
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦Àö¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤±ø¤ì¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
90ºÐ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ÏÉÔÂ¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Þ¤ºÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤ì¤Ð¡¢
¨¡¨¡¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¨¡¨¡
¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔ¼«Í³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅ·²¼ÂÀÊ¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î11Æü¡Ë
----------
°¤ÅáÅÄ ¹â¡Ê¤¢¤È¤¦¤À¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ºî²È
1935Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢1978Ç¯¡ØÎäÂ¢¸Ë¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1979Ç¯¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶¸¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢1995Ç¯¡Ø¿·¥È¥í¥¤¥¢Êª¸ì¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ã»ÊÔ¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢900ÊÔ°Ê¾å¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÅÅµ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
----------
¡Êºî²È °¤ÅáÅÄ ¹â¡Ë