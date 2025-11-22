¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³°Ìî¼êÊä¶¯¸õÊä¤ËÂè3¤ÎÃË¡¢¡Ö¸µµð¿Í¤ÎÂçË¤¡×¤¬µÞÉâ¾å¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ë¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ä¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡×
¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë39ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë³°Ìî¼ê¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬ÉÔ¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê³°Ìî¼êÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎFAÁÈ¤«¤é¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ò¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥ê¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤À¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÍèµ¨·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤º¡¢¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï2016Ç¯¤Ë°ì»þ¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÇMLB¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢20Ç¯¤«¤é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈºÍÇ½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ë¤Ï31ËÜÎÝÂÇ¡¢ÆÃ¤Ë23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï39ËÜÎÝÂÇ¡¢107ÂÇÅÀ¡¢OPS.836¤È¼çË¤¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï8ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤È¶¼°ÒÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÄ¾¶á2¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢º£µ¨¤Ï135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.227¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤¬°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤â¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼³°Ìî¼ê¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ³°Ìî¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ¾Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹´ü·ÀÌó¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤È¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î³°Ìî¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö1¡Á2Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤Î¼õ¾ÞÎò¤â¤¢¤ë¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ä¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¼éÈ÷¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖºÇ¤â´°àú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³°Ìî¼ê¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥í¥ó¥È¤âÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ï¤º¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]