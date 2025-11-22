¥È¥ì¡¼¥É¸¡Æ¤¤Ï¡ÖÅöÁ³¡×¡¡NYµ¼Ô¤¬ÏÀ¤¸¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î·×²è¡¢¤½¤·¤ÆÀé²ìÞæÂç¤Î¸·¤·¤¸½¶·¡Ö¸ò¾ÄÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¶ì¤·¤¤1Ç¯¤òÁ÷¤ê¡¢¥·¥Ó¥¢¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀé²ì(C)Getty Images
¡¡Âçµ¬ÌÏºþ¿·¤Î°ì´Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¾ðÀª¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î20Æü¡¢³Æ¹ñµå³¦¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºã¤¨¤ï¤¿¤ë¡È¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¡¡ÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤â·ã¾Þ¤·¤¿Àé²ìÞæÂç¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¥ç¡¼
¡¡2023Ç¯¤Ë5Ç¯Áí³Û7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó102²¯±ß¡Ë¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¥·¥Ó¥¢¤À¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë12¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.98¡¢WHIP1.22¡¢Ã¥»°¿¶Î¨10.93¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¿·¿Í²¦ÅêÉ¼¤Ç2°Ì¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Àé²ì¤À¤¬¡¢24Ç¯¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢7·î¤ÎÉüµ¢½éÀï¤Çº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¡£»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´µÙ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÆµ¯¤ò´ü¤·¤¿25Ç¯¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é6·î½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤Î13ÅÐÈÄ¤ÇµÏ¿¤·¤¿ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.47¡£ÈïÂÇÎ¨.195¡¢WHIP1.11¤È¥Ï¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ì£Êý°ìÎÝ¼ê¤Î°Á÷µå¤òÊáµå¤·¤è¤¦¤ÈÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦ÂÀ¤â¤â¤òÉé½ý¡£Ìó1¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤ÎÉüµ¢¸å¤âÆâÍÆ¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Àé²ì¤Ï¡¢µåÃÄÂ¦¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤ò·èÃÇ¡£·ë¶É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤«¤é¤â¡ÖºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤Ë30ÀèÈ¯¤ò¤¹¤ë¤ÈÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼ó°Ì¤È13¥²¡¼¥àº¹¤ÎÃÏ¶è2°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤âº£¥ª¥Õ¤Î¡È²þ³×¡É¤¬É¬»ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Í¾¾êÀïÎÏ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ëÀé²ì¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¡×¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤Ï¡Ö²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ1·î¤Ë33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢Èà¤Î¾Íè¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖµåÃÄ¤«¤é¿®Íê¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥¬¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£º£¤Ï³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤Î¤Þ¤Þ¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÀé²ì¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSNY¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥Îµ¼Ô¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¬¤¬¥È¥ì¡¼¥É¸ò¾Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êü½Ð¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡ÖÅöÁ³µ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¥»¥ó¥¬¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¾ÍèÀ¤È¡¢Àä¹¥Ä´»þ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤³2Ç¯´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
¡¡Êü½Ð¤¬¹çÍýÅª¤ËÆ°¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊÑÆ°Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¬¤ÎÂàÃÄ¤¬Á´ÂÎÅª¤Ê²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥ÉÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡»Ä¤ê3Ç¯4300Ëü¥É¥ë¡ÊµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀé²ì¡£·è¤·¤Æ°Â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¶â³Û¤À¤±¤ËÇã¤¤¼ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â32ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ÎÅß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]