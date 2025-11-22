¥³¥á¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏŽ¢Ç¯ÌÀ¤±Ž£¤ÈŽ¢6¡Á7·îŽ£¡ÄÎ®ÄÌ¤Î¥×¥í¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ëŽ¢ÎÉ¥³¥¹¥Ñ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÉÊ¼ïŽ£4Áª
¢£À¸»º¼Ô¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤À¤±°Â¤¯¤Ê¤ë
¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥á¤ÏÀ¸»º¼Ô¤«¤é½¸²Ù¶È¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢²·Çä¶È¼Ô¤ÎÀºÊÆ¹©¾ì¤ÇÀºÊÆ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Î¥³¥á¤òÅÔ²ñ¤ËÍ¢Á÷¤·¤Æ¡¢°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¤«¤«¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Í¢Á÷µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð±¿Á÷Èñ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Â¤¯¥³¥á¤òÇã¤¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖÍ¢Á÷µ÷Î¥¤ÎÃ»¤¤¥³¥á¤ò¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÇã¤¦¡×¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¥³¥á¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÆÃ¤ËÍ¸ú¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¢Á÷µ÷Î¥¤ÎÃ»¤¤¥³¥á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤äÆ»¤Î±Ø¤ÎÃÏ¸µÇÀ»ºÊª¤ÎÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥³¥á¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢1kgÃ±°Ì¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¸¼ÊÆ¤òÀºÊÆ¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÊý¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀºÊÆ¤·¤¿¤Æ¤ÎÃÏ¸µ¤Î¥³¥á¤ò¡¢Ã»¤¤Î®ÄÌ·ÐÏ©¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥³¥á¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ¸»º¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤ËÀºÊÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸»º¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á÷ÎÁ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¾·×¤ÊÃæ´Ö¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥³¥á¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤â¤Í¤é¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£³Æ»ºÃÏ¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¥³¥á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥á¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÇã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ°Ê³°¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÉÊ¼ï¤¬ËÉÙ
¤ªÊÆ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ä¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¤ÊÉÊ¼ï¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢²Á³Ê¤â¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÌ¾¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÉÊ¼ï¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤È³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¿¤¤ÉÊ¼ï¤Ï¡¢ÍÌ¾¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢»³·Á¸©¤Ï¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÊ¼ï¤Ï¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤¡×¡¢30Ç¯¶á¤¯ÉÊÉ¾²ñ¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ëÆÃA¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÊ¼ï¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¼ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼ç¤ËÃÏ¸µ¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤º¡¢ÉÊ¼Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤è¤ê¡Ö¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤È¶¡µëÎÌ¤ò¸Ø¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¼ýÉÊ¼ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢Æ±¤¸ÌÌÀÑ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¼ýÎÌ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¿·¤·¤¤ÉÊ¼ï¤â¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î¥³¥á¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎÉáµÚ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¼ýÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÇÀ¸¦µ¡¹½¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¤Ë¤¸¤Î¤¤é¤á¤¡×¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤ªÊÆ¤ò»î¤¹¤Î¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÀ¶Èµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¿æÈÓ´ï¤Î¿Ê²½¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿æ¤¤¤Æ¤ß¤ÆÌ£¤äÉÊ¼Á¤¬¶ËÃ¼¤Ë°¤¯¤Ê¤ë¥³¥á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÉÊ¼ï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥³¥á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÀ¶¨¤Î³µ»»¶â¤¬²Á³Ê¤Î¡ÖÄì¡×¤Ë¤Ê¤ë
¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¼Â¤ÏºÇ¤â°Â²Á¤Ê¤Î¤ÏÇÀ¶¨¡ÊJA¡Ë¤¬°·¤¦¥³¥á¤Ç¤¹¡£2025Ç¯»º¤Î¥³¥á¤Ï¡¢¥³¥áÉÔÂ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÌ±´Ö¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤äÇÀ¶¨¤¬¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Áê¾ì¤¬¹âÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¸»º¼Ô¤«¤é¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë½¸²Ù¶È¼Ô¡¢JA¤Î²Á³Ê·èÄê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë½¸²Ù¶È¼Ô¤ÏÇÀ¶¨¤Ç¤¹¡£ÇÀ¶¨¤Ï¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¥³¥á¤òÇã¤¤¼è¤ëºÝ¤Î²¾Ê§¶â¤È¤Ê¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢³µ»»¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÇÀ¶¨°Ê³°¤ÎÌ±´Ö¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤Ï¡¢ÇÀ¶¨¤Î³µ»»¶â¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¥³¥á¤ÎÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³µ»»¶â¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥³¥á¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´ð½à²Á³Ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
£¤³¤³¤Ç¡¢ÇÀ¶¨°Ê³°¤ÎÌ±´Ö¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤¬ÇÀ²È¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥³¥á¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÀ²È¤¬ÇÀ¶¨¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¡¢¶¥Áè¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤ËÇÀ¶¨¤Î¡Ö³µ»»¶â¡×¤ò¾å²ó¤ë²Á³Ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤³¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö³µ»»¶â¡×¤Ç½¸²Ù¤·¤¿ÇÀ¶¨¤Î¼è°·¤¤¤Î¥³¥á¤¬¡¢»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇ¤â°Â²Á¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀµµÁ¤«°¤«¡×¤Ç¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß
¤½¤â¤½¤âÇÀ¶¨¡ÊJA¡Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±ÄÍø´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ËÁÈ¿¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀïÎ¬¤ä·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ì³µ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¡¿°¤¤¡×¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡ÊÃÏ°è¤äÀ¸»º¼Ô¤Ë¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÇÀ¶¨¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÇÀ¶¨¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢ÇÀ¶¨¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿ÍÀ¸»º¼Ô¤òÀ¸»º¤ÎÌÌ¤«¤é¤âÀ¸³è¤ÎÌÌ¤«¤é¤â»Ù¤¨¡¢¤½¤Î¥³¥á¤ò½¸²Ù¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¡¢¥³¥á¤Î±ß³ê¤ÊÎ®ÄÌ¤ÈÊÆ²Á¤Î°ÂÄê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÀ¶¨¤¬½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
´°Á´¤Ê·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤ÏÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Î°ð´¢¤ê¤È´¥ÁçÄ´À½¤Ê¤É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿12·î¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯»º¤Î¥³¥á¤Ï11·î¸½ºß¡¢¤«¤Ê¤êÍ¾¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤È¡¢¥³¥á¤¬Í¾¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯»º¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë³µ»»¶â¤ò´Þ¤á¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤¬1É¶¤¢¤¿¤ê3Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç½¸²Ù¤·¤¿¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤È·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë¹½¤ÊÎÌ¤Î¥³¥á¤¬Í¾¤ë¾ì¹ç¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤ä²·Çä¶È¼Ô¤Ï¡Ö¹âÃÍ¤ÇÀ¸»º¼Ô¤«¤é½¸¤á¤¿¥³¥á¡×¤¬Çä¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥³¥á¤ò°·¤¦»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤ÇÍ¾¤ê¤½¤¦¤Ê¸«¹þ¤ß¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¡¢¥³¥á¤ò°·¤¦»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÍø±×Éý¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤âÇä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇöÍø¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÂ¿Çä¤·¤Æ¡¢Çä¤êÀÚ¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï2ÅÙ¤¢¤ë
¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÇã¤¤»þ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¡¢¿·ÊÆ²Á³Ê¤Ïº£¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ö6·î¡Á7·î¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2026Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤ò¹µ¤¨¡¢2025Ç¯»º¤Îºß¸Ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¿·ÊÆ¤Þ¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ÆÇä¤êÀÚ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯»º¥³¥á¤ÏÍ¾¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤¤¤ÇÇã¤¤½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÎÌ¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·Â¿¤á¤ÎÎÌ¡Ê5kg¤Ç¤Ï¤Ê¤¯10kg¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡Ë¤òÇã¤¦¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤µ¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÞ³Þ ½ÓÊå¡Ê¤ª¤ê¤«¤µ¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÎ®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¾ïÌ³Íý»ö¡¿¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡Ê»ö¶È¡¦¸¦µæÅý³ç¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÀºÌ©µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÀ²È¤ÎÌ¤Íè¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»×¹Í¤Ë¤¢¤ë¡¡EC¡¦Ä¾Çä¡¦Í¢½Ð Çä¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤Îºî¤êÊý¡Ù¡Ê¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
