¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡2025¥Þ¥¯¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¿û¾ÏºÈ¡¡ÅÚ²¼ºÂ¤Ç´ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¡Ö2025¥Þ¥¯¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×2ÆüÌÜ¤ò³«ºÅÃæ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Ç22Æü¡¢¿û¾ÏºÈ¡Ê37¡áÆÁÅç¡Ë¤Èº´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê31¡áÅìµþ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖRoad¡¡to¡¡THE¡¡GRAND¡¡PRIX¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤¬5RÈ¯ÇäÃæ¤ËÃæ±û¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯19°Ì¤Ç25Æü¤«¤é¤ÎSG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÇÅöÃÏ³«ºÅ¤ÎSG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤Î¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¿û¤ÏÃÅ¾å¤Ç½»Ç·¹¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ª¡©¡Ö¥Á¥ë¥È3ÅÙ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÇä¤ê¾å¤²¤¬5¡ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¡£¥Á¥ë¥È1.5ÅÙ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤½»Ç·¹¾¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡Èº²¤Î¶«¤Ó¡É¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆÏ¤¯¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡º£Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿º´Æ£¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ß¾Ã²½Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¤Ë»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Íè·î¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¡Ë¤Ï1¹æÄú¤Ç¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¤Ç¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¾õ¶·¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£