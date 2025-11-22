ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤¬¹Í¤¨¤ëº£¸å¤Î¡ÈÌîË¾¡É¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈºî²È¤«¤é¶â¸À¡Ö¤Þ¤º¤ÏÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¡LUCKY¡¡7¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌîË¾¤ÈÅ¸Ë¾¡×¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤«¤é¡Ö´û¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¶Ë¤á¤Ä¤Ä¤È¤¤¤¦ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¼´¤ÏÃÖ¤¤Ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¤Ê¤ó¤«¤ª¼Çµï¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÂô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¡ª¤¤Þ¤·¤¿¤ÍÃæÀî¤µ¤ó¡¢ÌîË¾¤âÌîË¾¤¹¤®¤Þ¤¹¤èËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Â´¶È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ã¤ÆÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂÀèÀ¸¤â¤½¤¦¤À¤·¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1²ó¤â²¿¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÆ¸½VTR¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡Ä(¼Çµï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤)¤Ç¤â¤³¤ÎÁ°¼Ì¿¿»£±Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤¿É½¾ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿´¶¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê(»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ)Ä¶Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼Çµï¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ù¤Ê½÷Ìò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç·ù¤Ê¤ª¶ÉÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö¡È¤Þ¤º¤ÏÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ºî²È¤µ¤ó¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£