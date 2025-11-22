ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÈñÍÑ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡È10ÇÜ¡É¤Î¤Ê¤¼!? ¾®ÎÓ»ê»á¤¬²òÀâ¡ÖµåÃÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ä¡×
¡¡ÅìÂçÂ´¤Î¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºùÈþÎÓÂç¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥×¥íÌîµåÃÄ¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤¬22Æü¤Ë¸æÆ²¶Ú¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¡£ÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò¡Ö4²¯±ß¡×¤È¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²óÆüËÜ°ì¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï6²¯5000Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï24Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈñÍÑ¤Ï¡Ö6500Ëü±ß¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Îºå¿À¤ÈÈæ¤Ù¡¢10Ê¬¤Î1¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖµåÃÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ÈÅÔ»Ô¤Î¿Í¸ýÌ©ÅÙ¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ¼Á¤Ê¤É¡×¤È¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÈñÍÑ¤Ëº¹¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ã±½ã¤ËÂçºå¤ÈÊ¡²¬¤Îº¹¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤ÆÊ¡²¬»Ô¤Ï¡ÖÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¡×¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¤òÉõº¿¤·¤¿º×¤ê¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¿Í·ïÈñ¤â¹âÆ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓ»á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï2000Ëü±ß¡Á3000Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡Ö·ÙÈ÷Èñ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ð¥¹¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Î¥ê¡¼¥¹Âå¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â1000Ëü±ß¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£·ÙÈ÷Èñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ê·×²è½ñ¤ò¡Ë·Ù»¡¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤¤È¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë°ÂÁ´Âè°ì¤Ç·Ù»¡¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£