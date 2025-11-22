Á´Ä¹5mÄ¶¤¨¡ª ¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¯¡¼¥Ú¡×È¯É½¡ª ÅÁÅý¤Î¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¿¡¼¥Ü¡×¡õ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¤Ç¡È510ÇÏÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¡ª ¿·¡ÖVISION¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡È³«È¯¤ÎÁÀ¤¤¡É¤ÈÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡ª
Á´Ä¹5mÄ¶¤¨¡ª ¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¯¡¼¥Ú¡×È¯É½¡ª
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Ç¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢º²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Î2Âæ¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡Ë¤ÏÁ´Ä¹5050mm¤ÈµðÂç¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë2¥í¡¼¥¿¡¼¡¦¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ510ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÂçºî¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¤ÎÁÀ¤¤¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉôËÜÉôÄ¹¤ÎÌÚ¸µ±ÑÆó¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ë¥Þ¤Ï³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤â¤Î
¡ÚQ¡Û¤É¤Á¤é¤â¡È¥Í¥ª¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌÚ¸µ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û¤Ï¤¤¡£¤Þ¤º¥Í¥ª¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ï³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤äËÜ¼Á¤ò¤¤Á¤ó¤È·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆÃ¤Ë¥¯¡¼¥Ú¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤Î¤¬¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¾¯¤·¥¥ã¥Ó¥ó¤ò¡Ê¸å¤í¤Ë¡Ë°ú¤¤¤Æ¿¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â°ìÊý¤Ç°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¤ò¤è¤ê¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¹¤é¤â¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¥Þ¥Ä¥À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥°¥ê¥ë¤Î·ê¤â¤Ê¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÌ¤ÎÄ¥¤ê¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥Ä¥À¤À¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Î¿Ê¤à¤Ù¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡Ûº²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ê2017Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¡¼¥Ú¡×¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌÚ¸µ¡Ûº²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2010Ç¯¤Î¡Ö¿Ù¡ÊSHINARI¡Ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖRX¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¡¼¥Ú¤È·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏºÇ½é¤«¤é»Ö¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸Ì¿´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢À¸¤Êª¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎSHINARI¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸÷¤ÎÆ°¤¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸÷¤ÎÆ°¤¤¹¤é¤â¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î²ô¤ÇÆ°¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ°¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ÏºÇ½é¤È»Ö¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Ê²½¤·¤Ê¤¬¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥½¥ê¥Ã¥É¥à¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨
¡ÚQ¡Û¤½¤ì¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖEZ-60¡×¡ÊÃæ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSUV¡Ë¤¬¤½¤ì¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÏ¡ÊARATA¡Ë¡×¤â±ð¾Ã¤·¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¸÷¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¸÷¤ò¾Ã¤·¤ÆÆ°¤¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌÚ¸µ¡Û¤ä¤Ï¤ê°ú¤»»¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÍ×ÁÇ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²ô¡¢¹ü³Ê¤È¤·¤ÆÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡È¥½¥ê¥Ã¥É¥à¡¼¥Ö¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ô¼«ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸÷¤ÎÆ°¤¤â°ú¤¤¤Æ²ô¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡Û¤½¤Î¸«¤»¤¿¤¤²ô¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌÚ¸µ¡Û¤½¤³¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¸Ì¿´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿´¶¤È°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¡×¤Ç¡¢¤½¤³¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¤½¤Î¹ü³Ê¼«ÂÎ¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡Û¤½¤ì¤ÏÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÌÚ¸µ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤º¤½¤³¤ò¥Ð¥ó¥Ã¤Èºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡²æ¡¹¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤¬¥°¥Ã¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥¿¥¤¥ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´ÂÎ¤Î¹ü³Ê¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡Û¤â¤¦¤Þ¤µ¤ËÅ¯³Ø¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌÚ¸µ¡ÛËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ã±¤ËÀþ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Ì¡²è¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ°¤¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤³¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤È¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¾®¸Â¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤ÇÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éº²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚQ¡Û³Î¤«¤ËÐÊ¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌÚ¸µ¡ÛÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÉÕ¤±¤º¤Ë¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤È¤¤ËÐÊ¤Þ¤¤¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡Û°ø¤ß¤Ë¥¯¡¼¥Ú¤Ï¥ê¥¢¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÌÚ¸µ¡Û¤É¤Á¤é¤â¥ê¥¢¤Ï¿§¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¥¯¡¼¥Ú¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¡¼¥ó¤È½Ð¤¿¥é¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢º£²ó¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥Ó¥ó¤È¥Ü¥Ç¥£¤ò¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£