¡¡ÃæÆü¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬22Æü¡¢»ÄÎ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¡ÊFA¡ËÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é¤â¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤«¤é¤Ï´û¤ËÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë·èÃÇ¡£Íè¾ì¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍèµ¨¤Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¼ã¤¤»Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£