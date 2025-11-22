¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦ÃæÀ¾¡¢»¶È±¤òÊó¹ð¡¡¡Ø¾¾ÃÝJAPAN GP CONTEST¡Ù¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¹ð¤²¤é¤ìÉ¡¹â¡¹¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø¾¾ÃÝJAPAN GP CONTEST¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¡Ê¤È¤ß¤¤¡¦¤ì¤¤¡¿14¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥¢¥é¤òÃå¤±¤é¤ì¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÙµïÎè°á¤µ¤ó
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÉÙµï¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¿¹¸ýô¤»Ò¤«¤é¥Æ¥£¥¢¥é¤òÃå¤±¤é¤ì¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤¯Í£°ì¤Î½÷Í¥¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤â¼Â»Ü¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¿¹¸ýô¤»Ò¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡ÊÆá¿Ü¹¸¹Ô¡¢ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤°¤ËµÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë¿Æ¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È´¶¼Õ¤Î2¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½»þ¤Ë¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡Öº£¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¤ÈÉÙµï¤µ¤ó¤¬¤Ý¤Ä¤ê¡£ÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÀ¾¤Ï¡Ö¤½¤ì¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿¹¸ýô¤»Ò¤«¤é¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡£1ÈÖ¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤ç¤¦¡¢²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È´¶·ã¡£ÃæÀ¾¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ç¡¢Æá¿Ü¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£ÉÙµï¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë·ÝÇ½¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÀ¾¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤¿¤á¤Ë»¶È±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»¶È±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÏ¶È130¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¼¡Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢21Ç¯¤Î¡Ø¾¾ÃÝ JAPAN GP GIRLS CONTEST¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÃæÅçÎÜºÚ¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÅç¤Ï¿Íµ¤»¨»ï¡ØSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¡¢²»³ÚMV¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¸½ºß¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§Èõ¸ý¿¿»Ì¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤ï¤º¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£±þÊçÁí¿ôÌó8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È12¿Í²Ã¤¨¡¢ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¿³ººÄÌ²á¼Ô3¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿15¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤ËÄ©¤ó¤À¡£
