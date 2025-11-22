Á¾²æ¤µ¤ó¡¢Êì¤éÈï³²¼ÔÁ´°÷µ¢¹ñ¤ò¡¡ÙÇÃ×²ò·èµá¤á¤ë½¸²ñ¤Ç¹Ö±é¡¢Ê¡°æ
¡¡¡ÖËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤òµß¤¦Ê¡°æ¤Î²ñ¡×¡Êµß¤¦²ñÊ¡°æ¡Ë¤Ï22Æü¡¢Áá´ü²ò·è¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤òÊ¡°æ¸©¾¡»³»Ô¤Ç³«¤¤¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÁ¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬¹Ö±é¤·¡¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¡ÖÊì¤ò´Þ¤àÈï³²¼ÔÁ´°÷¤Îµ¢¹ñ¤¬´ê¤¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Êì¥ß¥è¥·¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê46¡Ë¡á¤È¤È¤â¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Á¾²æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¯¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿¨¤ì¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç°ì»þ´ü¤È¤â¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤È¤¤¤¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê13¡Ë¡á¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¾Ð´é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µß¤¦²ñÊ¡°æ¤Î¿¹ËÜ¿®Æó²ñÄ¹¡Ê70¡Ë¤Ï¡ÖÙÇÃ×¤Ï²áµî¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ê¹Ô·Á¤ÎÌäÂê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£