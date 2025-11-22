¡Ö65ºÐ¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ã¤¯¤ß¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¸ø³«¾ðÊó¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÈ¾Ê¬¤¸¤ã¤ó¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ï11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö65ºÐ¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ã¤¯¤ß¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È65¤¹¤¡×¡Ö65(t)¡×¡ÖÂÎ»éËÃÎ¨65¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¡È¥Ü¥±¡É¤ä¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÈ¾Ê¬¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥±¥·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Èµ÷Î¥¡ÊÂÎ½Å¡Ë¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¹¥´¶ÅÙ¹â¤¤www¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥ê¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¥Þ¥¸¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥ê¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×°¤ÇÈ¤µ¤ó¤Ï1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÀÄ¤¤È±¤òÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ç2¤Ä¤Ë·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê(65)¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö65¡×¤È¤ÏÂÎ½Å¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°¤ÇÈ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢18Æü¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÀè·î¤«¤é¤Þ¤ë¤Çµæ¶Ë¥Ö¥¤¥â¥ó¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂÎ½Å½½»°¥¥í¤Û¤ÉÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
