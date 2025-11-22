ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢Íèµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ï°ËÆ£Âç³¤¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤Ï°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢Ã£¤Î½çÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤Ø
¡¡22Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ØF FES2025¡Ù¤ÇÍèµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢°ËÆ£Âç³¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î³«ËëÀï¤ÎÁê¼ê¡¢·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¤³¤Î3¤ÄÀäÂÐ¤ÎÀäÂÐ¤Ë3¥¿¥Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤¬Íè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤ÈÅê¤²¹ç¤¦³«ËëÅê¼ê¤òº£¤«¤éÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¾ìÆâ¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÃ£¹§ÂÀ¡¢°ËÆ£Âç³¤¡¢ËÌ»³ÏË´ð¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢±ÇÁü¤Ç°ËÆ£Âç³¤¤Î³«ËëÅê¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£Âç³¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Ëë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö³«ËëÅê¼êÆ¨¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÌ»³¤¯¤ó¤«¤é°ì¸À¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢ËÌ»³¤Ï¡ÖÇØÈÖ¹æ15ÈÖ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿ËÌ»³¤Ç¤¹¡£Ì©¤«¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê°ËÆ£¡ËÂç³¤¤µ¤ó¤Ê¤é³«ËëÀï¡¢É¬¤º¤È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¡ÖËÍ¡¢2ÀïÌÜ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÇï¼ê¤ò¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÃ£¤¯¤ó¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÌ»³¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£3ÀïÌÜ¤ÏÃ£¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã£¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î³«ËëÀï¤Ï3·î27Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£BOSS¤Ê¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÃÙ¤á¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢3ÀïÌÜ°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÃ£Àá¡É¤òÈ¯´ø¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3·î27Æü¤«¤é¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤Ï¡¢½éÀï¤¬°ËÆ£¡¢2ÀïÌÜ¤¬ËÌ»³¡¢3ÀïÌÜ¤¬Ã£¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§ Ä¾¶á10Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à³«ËëÅê¼ê
2016Ç¯ ¡ü ÂçÃ«æÆÊ¿¡Î21»î 10¾¡ 4ÇÔ ËÉ1.86¡Ï
2017Ç¯ ¡ü Í¸¶¹ÒÊ¿¡Î25»î 10¾¡13ÇÔ ËÉ4.74¡Ï
2018Ç¯ ¡ü ¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Î9»î 3¾¡ 2ÇÔ ËÉ5.26¡Ï
2019Ç¯ ¡Ý ¾åÂôÄ¾Ç·¡Î11»î 5¾¡ 3ÇÔ ËÉ3.15¡Ï
2020Ç¯ ¡ü Í¸¶¹ÒÊ¿¡Î20»î 8¾¡ 9ÇÔ ËÉ3.46¡Ï
2021Ç¯ ¡ü ¾åÂôÄ¾Ç·¡Î24»î 12¾¡ 6ÇÔ ËÉ2.81¡Ï
2022Ç¯ ¡Ý ËÌ»³ÏË´ð¡Î55»î¡¡3¾¡ 5ÇÔ 9S ËÉ3.51¡Ï
2023Ç¯ ¡ü ²ÃÆ£µ®Ç·¡Î24»î¡¡7¾¡ 9ÇÔ ËÉ2.87¡Ï
2024Ç¯ ¡û °ËÆ£Âç³¤¡Î26»î¡¡14¾¡ 5ÇÔ ËÉ2.65¡Ï
2025Ç¯ ¡û ¶âÂ¼¾°¿¿¡Î28»î¡¡5¾¡ 7ÇÔ5H ËÉ2.93¡Ï