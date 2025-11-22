81ºÐ¿ùÎÉÂÀÏº¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯´Þ¤ß¤Ç¥·¥Ë¥¢À¤Âå¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¸ÝÉñ
ÇÐÍ¥¿ùÎÉÂÀÏº¡Ê81¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Âè4²ó¡ÖFIDA GOLD CUP 2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ñºÝ¥À¥ó¥¹Ï¢ÌÁ¡ÊFIDA JAPAN¡Ë¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¿ù¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ò¡ÈGOLD¥À¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï17¥Á¡¼¥à¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¡£Ç¯Îð¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎÃÃÏ£¤È¾ðÇ®¤òÇ®¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¿ù¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ï¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¼ãÊÖ¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÏ·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥À¥ó¥¹¤Î¸úÇ½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿ÈÂÎ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥ê¥º¥à¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥º¥à¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤ë¤È¤¤â¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë²¼¤ê¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿¶¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤ë¤ÈÇ¾¤â³èÀ²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ç¾¤Î³èÀ²½¤ËÍ¸ú¤Ç¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤òÉáÃÊ¤è¤ê¤â30ÇÜ¤¯¤é¤¤¶¯¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢±óÎ¸¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤Ä¤²¤â10Ëç¤¯¤é¤¤½Å¤Í¤ë¡×¤È¿ùÀá¤âÈäÏª¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¸Å¤ÎÉ¤¾¼ÏÂ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¸ÝÉñ¡£¡Ö¤â¤·ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶å½£º´²ì¤«¤é¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1¿Í¤ä2¿Í¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÇï¼ê³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤«¤éÌ¿¤¬¤±¤ÎGOLD CUP¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖFIDA GOLD CUO 2025¡¢³«Ëë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È³«²ñ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£