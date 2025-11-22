¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡Ä¡×SEVENTEEN¡¦¥É¥®¥ç¥à¡¢¥á¥¬¥Í±Û¤·¤Î¡È¥¦¥¤¥ó¥¯SHOT¡É¤Ë¶»¥¥å¥ó¡ª¡ÚPHOTO¡Û
SEVENTEEN¤Î¥É¥®¥ç¥à¤¬¡¢»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡½¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥®¥ç¥à¡¢Ê¡²¬¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õÆüËÜ¿©ËþµÊ¡ª
¥É¥®¥ç¥à¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥É¥®¥ç¥à¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È±¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯Æ·¤ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢ÃÎÅª¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÆ±»þ¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤¹¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢ÈàÆÃÍ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙÅ·ºÍ¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÏÈ¿Â§¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥É¥®¥ç¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ëSEVENTEEN¤Ï¡¢11·î27Æü¡¦29Æü¡¦30Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¡¦Ê¡²¬¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡þ¥É¥®¥ç¥à¡ÊDK¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥½¥¯¥ß¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹178cm¡£·ÝÌ¾¡È¥É¥®¥ç¥à¡É¤Î´Á»úÉ½µ¤Ï¡ÈÆ»·ó¡É¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò·ó¤Í¤ë¿Í¡¢Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SEVENTEENÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿È¯¸À¤äµóÆ°¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£