EXILE MAKIDAI¤¬¥À¥ó¥¹»ØÆ³¡¡GOLDÀ¤Âå¤¬¡ÖChoo Choo TRAIN¡×
EXILE MAKIDAI(50)¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Âè4²ó¡ÖFIDA GOLD CUP 2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë·ò¹¯ºî¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö·ò¹¯Âè°ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥³¥é¥Ü¡£MAKIDAI¤¬Æ±¾Ê¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç»²²Ã¼Ô¤Ë¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤Î¥À¥ó¥¹»ØÆ³¤Î¸å¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÇ¹âÎð¤Ï93ºÐ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥â¡¼¥È»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾·î¤µ¤ó¤Ï¸æÇ¯101ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸üÏ«¾Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥À¥ó¥¹¤Ç·ò¹¯¤Ë¡Ù¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¿ÈÂÎºî¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤È¡ØChoo Choo TRAIN¡Ù¤òÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¾·î¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹»ØÆ³¡£GOLDÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°û¤ß¹þ¤ß¤¬Â®¤¤¡£¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë½çÄ´¤Ç¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
MAKIDAI¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£