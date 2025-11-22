¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡×È¾À¤µª¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ËËë¡¡11ÂåÌÜ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¾¾²¬½¤Â¤¡Ö°ì¿©°ì²ñ¤Ç¤·¤¿¡×
1975Ç¯6·î30ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·!ËüºÍ¡×¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·!ËüºÍ50Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£SP¡×¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤Ï50Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ä¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï7ÂåÌÜ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¼ÌîÉðÈÏ¡Ê80¡Ë¡¢8ÂåÌÜÃ¤Ì¦ÂöÏº¡Ê67¡Ë¡¢9ÂåÌÜ»³²¼¿¿»Ê¡Ê73¡Ë¡¢10ÂåÌÜ¼µ¸Í³«¡Ê59¡Ë¡¢11ÂåÌÜ¾¾²¬½¤Â¤¡Ê58¡Ë¡¢2ÂåÌÜÎµºê¾¡¤µ¤ó¤ÎÌ¼¹âÅçºÌ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê46¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹âÅç¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö50Ç¯ºÇ¸å¤Ç¤¹¤Í¡£11ÂåÌÜ¿©¤¤¤·¤óË·¡¢½¤»°¤µ¤óÄù¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Õ¤é¤ì¤¿¾¾²¬¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò´Þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·!¡ÙËüºÍ¤Ï°ì¿©°ì²ñ¤Ç¤·¤¿¡£°ì¿©°ì¿©¤ËÉ¬¤º¿Í¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢´¶¼Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µ²±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎËüºÍ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·!ËüºÍ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ì£¡¢¤¤¤¤Î¹¡¢¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¡¢ÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤Î¿©¤ÙÊª¤òË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¡×¡Ö¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤ëÈÖÁÈ¡£¿©¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¡¢ÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£