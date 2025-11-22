¡Ú¹âÅò²¹ÀôÆÃÊÌ¡Û8ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¤¬º¹¤·ÀÚ¤ë
¡¡11·î22Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¹âÅò²¹ÀôÆÃÊÌ¡Ê3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¾è¤Î8ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÉÍÅÄÂ¿¼ÂÍº¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¡ÊÌÆ4¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæ¾¡½Õ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¥ê¥Ã¥×¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¸ÍÅÄÇîÊ¸¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:48.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥¹¥Ê¡¼¥¯¥Ô¥«¥½¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶°ìºÈ¡Ë¤Ï¡¢7ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¥·¥È¥ê¥óS¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥à¥ë¥½¡¼¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤êV¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼»º¶ð
¡¡8ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¤¬º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¤ä¤ä¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤òÍ¨¤á¤ë¤è¤¦¤ËÃæÃÄ¥¤¥ó¤òÄÉÁö¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤âÇÏ·²¤ÎÃæ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï³«¤¤¤¿Æâ¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤Èº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¡¡9Àï2¾¡
¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÉÍÅÄÂ¿¼ÂÍº¡Ë
Éã¡§¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼
Êì¡§¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥í¡¼¥º
ÊìÉã¡§¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§
ÇÏ¼ç¡§¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º